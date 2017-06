Predĺženie R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka by pomohlo doprave na strednom a severnom Slovensku

dnes 13:46 -

Dopravnej situácii na strednom a severnom Slovensku by mohlo pomôcť predĺženie rýchlostnej cesty R1 z Banskej Bystrice do Ružomberka, kde by sa pripojila na diaľnicu D1. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) v piatok upozornil, že kvalitné a rýchle cestné prepojenie medzi severom a juhom cez stred Slovenska je však stále v nedohľadne napriek protestom a iniciatívam samospráv.

"Riešenie pre región stredného Slovenska vidíme v ukončení nekonečných diskusií a stanovení priorít výstavby nadradenej cestnej infraštruktúry pri severojužnom prepojení Žilinského a Banskobystrického kraja," informoval predseda správnej rady IDH Ondrej Matej. Realistický model pre túto časť Slovenska podľa neho pozostáva z vybudovania cesty I. triedy postavenej na rýchlosť 110 kilometrov za hodinu na Orave na úseku od štátnej hranice s Poľskom po obec Hubová a v čo najrýchlejšej výstavbe rýchlostnej cesty R1 na úseku Ružomberok - Banská Bystrica a rýchlostnej cesty R3 na úseku obec Budča pri Zvolene - štátna hranica s Maďarskom.

Pri spomínanej ceste I. triedy na Orave by išlo o prekládku existujúcej cesty, ktorá by obchádzala obce a mestá a bola by na nej zvýšená maximálna rýchlosť na 110 km za hodinu. "Samotná výstavba takejto cesty I. triedy by bola ľahšia a rýchlejšia. Zároveň za rovnaké množstvo financií by sme vedeli postaviť viac ciest I. triedy na rýchlosť 110 km za hodinu. Ako príklad uvediem časť rýchlostnej komunikácie R3 pri Oravskom Podzámku," uviedol Matej. Dobudovanie R1 po Ružomberok však podľa neho nie je náhradou za D1.

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje je podľa IDH potrebné si ujasniť, čo znamená rýchlostná komunikácia a či sú tieto cesty vôbec potrebné v plnom profile v takom rozsahu, ako sú plánované s neustále odkladaným termínom výstavby. V prípade uvedeného regiónu je podľa inštitútu nelogické a neefektívne mať vedľa seba D3 na Kysuciach a R3 na Orave.