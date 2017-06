OECD zlepšila odhad rastu svetovej ekonomiky na 3,5 %

dnes 13:01 -

Svetová ekonomika by mala tento rok zaznamenať výraznejšie zrýchlenie rastu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Po 3-% raste vlani by tento rok mala globálna ekonomika vzrásť o 3,5 %. Uviedla to dnes vo svojej najnovšej prognóze vývoja svetového hospodárstva Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Vo svojej marcovej prognóze ešte odhadovala zrýchlenie rastu globálnej ekonomiky na 3,3 %. Ak by sa nový odhad naplnil, bola by to najrýchlejšia dynamika za posledných šesť rokov.

Podľa organizácie by k tohtoročnému vývoju mali prispieť zvýšená podnikateľská a spotrebiteľská dôvera, rast priemyselnej produkcie a zotavenie v oblasti zamestnanosti a obchodu. Zrýchľovanie tempa svetovej ekonomiky by malo pokračovať aj v budúcom roku, keď OECD očakáva rast na úrovni 3,6 %.

Organizácia zlepšila prognózu aj v prípade eurozóny. Po raste hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2016 o 1,7 % by ekonomika bloku s jednotnou menou mala tento rok vzrásť o 1,8 %. V marcovej prognóze počítala OECD so spomalením tempa na 1,6 %. Rast na úrovni 1,8 % predpovedá eurozóne aj v budúcom roku. To opäť znamená zlepšenie prognózy, keď pôvodne očakávala rast ekonomiky eurozóny rovnako ako v prípade tohto roka aj v roku 2018 na úrovni 1,6 %.

Najväčšia európska ekonomika Nemecko by mala v roku 2017 vzrásť podľa OECD o 2 % po tom, ako minulý rok rast dosiahol 1,8 %. Najnovšia prognóza predstavuje zlepšenie, keďže pred tromi mesiacmi organizácia ešte očakávala tempo rastu na úrovni 1,8 %. O 2 % by mala nemecká ekonomika vzrásť aj v roku 2018. V marci počítala OECD s miernym spomalením na 1,7 %.

Čo sa týka Británie, ktorá sa pripravuje na odchod z Európskej únie, OECD ponechala svoj odhad nezmenený. Po raste v roku 2016 o 1,8 % by sa rast britskej ekonomiky mal tento rok spomaliť na 1,6 % a v budúcom roku na 1 %.

V prípade ekonomiky Spojených štátov OECD oproti marcu svoju prognózu zhoršila. Zatiaľ čo pred tromi mesiacmi očakávala, že tento rok vzrastie americká ekonomika o 2,4 %, teraz počíta s rastom len na úrovni 2,1 %. V roku 2018 by sa jej tempo malo zrýchliť na 2,4 %, aj to je však horší výhľad než v marci, keď očakávala zrýchlenie rastu ekonomiky USA na 2,8 %.

Pri Číne počíta OECD tento rok so spomalením rastu na 6,6 % zo 6,7 % v minulom roku, aj to však znamená zlepšenie pôvodnej marcovej prognózy. Vtedy organizácia očakávala spomalenie ekonomiky Číny na 6,5 %. Vyšší než pôvodne očakávaný rast by podľa OECD mala Čína zaznamenať aj v roku 2018. Zatiaľ čo v marci počítala s rastom na úrovni 6,3 %, najnovšie očakáva 6,4 %.

Ekonomika Indie by mala tento rok dosiahnuť rast 7,3 % a na budúci rok 7,7 %, čo znamená potvrdenie pôvodnej prognózy. K pozitívnej zmene by malo dôjsť v prípade Brazílie, ktorá zápasí s ekonomickými problémami. OECD odhaduje, že tento rok sa jej ekonomika vráti k rastu na úrovni 0,7 % a v roku 2018 dosiahne 1,6 %.