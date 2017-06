Ruský Gazprom zvýšil produkciu plynu za päť mesiacov takmer o 16 %

dnes 19:31 -

Ruský plynárenský koncern Gazprom vyťažil za päť mesiacov tohto roka takmer 199 miliárd kubických metrov (m3) plynu. Medziročne to znamená rast približne o 16 %. Oznámila to dnes ruská spoločnosť.

Gazprom uviedol, že od januára do konca mája dosiahla jeho produkcia plynu 198,5 miliardy m3. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 15,7 %. To naznačuje zrýchľovanie tempa rastu produkcie. V období január až apríl totiž firma vyťažila 162,6 miliardy m3 plynu, čo medziročne znamená rast zhruba o 13 %.

Pred približne dvomi týždňami preto Gazprom oznámil, že tohtoročné produkčné plány upravuje smerom nahor. Dôvodom je vysoký dopyt v Európe. Spoločnosť oznámila, že jej produkcia by mala podľa novej prognózy dosiahnuť tento rok 442,3 miliardy m3. V porovnaní s minulým rokom, keď Gazprom vyťažil 419,1 miliardy m3, to predstavuje rast o 5,5 %. Ešte koncom apríla pritom zástupcovia Gazpromu predpokladali zvýšenie produkcie o 2,7 % na 430,44 miliardy m3.

Rast dopytu zo strany Európy potvrdil aj šéf Gazpromu Alexej Miller. Minulý týždeň na ekonomickom fóre v Petrohrade uviedol, že Gazprom za obdobie január až koniec mája zvýšil vývoz plynu do Európy o 13,3 %.