Vláda spravila dobre, keď nevybrala kandidáta na šéfa ÚVO, myslí si riaditeľ Transparency International

Riaditeľ mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš považuje za dobré rozhodnutie vlády, keď v stredu po verejnom vypočutí nevybrala žiadneho z troch kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Nebola tam dostatočne silná konkurencia, akú by si tento úrad zaslúžil," uviedol Šípoš vo štvrtok pre agentúru SITA.

O zvolenie za kandidáta sa uchádzali súčasná predsedníčka ÚVO Zita Táborská, právnik z tohto úradu Peter Kubovič a generálny riaditeľ sekcie riadenia projektov na ministerstve dopravy a výstavby Juraj Méry. Žiaden z nich však nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov členov vlády.

Šéf TIS sa obáva, že ani v opakovanom výbere kandidáta na post na čele ÚVO nebude zásadne viac kandidátov, obzvlášť nie tých kvalitných. "Už pri cenovom regulačnom či protimonopolnom úrade sme videli macošský vzťah vlády a premiéra k nezávislosti kontrolných úradov a pri takomto prístupe vlády tieto výberové konania nebudú lákať kvalitných a nezávislých ľudí ani naďalej," očakáva Šípoš.

Mimovládna organizácia v ďalšej voľbe neplánuje navrhnúť odborníka na predsedu ÚVO. "Dobrý kandidát by okrem odbornosti a morálky mal prejaviť dostatok odvahy a nezávislosti voči politikom a oligarchom. Obávam sa, že šanca zvoliť niekoho takého je minimálna," upozornil Šípoš.

"Je to rozhodnutie vlády, ja ho rešpektujem," uviedla šéfka ÚVO Zita Táborská k výsledku hlasovania vo vláde o kandidátoch na predsedu úradu. Na otázku, či sa opäť prihlási do nového výberu, odvetila, že ešte je veľmi skoro sa k tomu vyjadriť. "Hlavne by ma zaujímala spätná väzba zo strany vlády, v čom som ich nepresvedčila, kde osobne mám medzery. Nepoznám, ktoré body môjho projektu sú v rozpore so smerovaním Slovenska v oblasti verejného obstarávania, prípadne čo som za svoje pôsobenie na úrade nespravila, prípadne mala spraviť," priblížila Táborská. Preto ani nevie, čo by na svojom projekte v tomto momente mala zmeniť.

Juraj Méry poznamenal, že v stredu predložil na vláde svoju koncepciu rozvoja ÚVO, tá však nebola zvolená. "Pre mňa sa momentálne táto vec skončila a ďalej sa plne sústreďujem na riešenie úloh vyplývajúcich z môjho doterajšieho pôsobiska," dodal Méry.

Peter Kubovič je z rozhodnutia vlády prekvapený. "Celé výberové konanie som predpokladal, že sa dopracujeme k výsledku, či už by to bol jeden z mojich protikandidátov alebo ja," zareagoval. "Súčasné pocity sú také, že to nemá zmysel," odvetil na otázku, či ešte bude kandidovať na predsedu ÚVO.