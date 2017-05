Štáty v únii by mali prestať súperiť v daniach, myslí si Kažimír

dnes 14:46 -

Štáty v Európskej únii by mali prestať medzi sebou súťažiť daňovými režimami a skôr by sa mali snažiť byť konkurencieschopnejšie spoločne ako únia voči ostatným svetovým ekonomickým centrám. Tvrdí to minister financií Peter Kažimír, ktorý tak reagoval aj na medializované informácie týkajúce sa len 5-percentnej efektívnej korporátnej dane na Malte pre firmy so zahraničnými vlastníkmi. Ako dodal, 5-percentnú daň považuje za ukrutne nízku.

"V Európe existujú jurisdikcie, ktoré sú príťažlivé z hľadiska daňových režimov. Postoj Slovenska, ale aj mnohých ďalších krajín, smeruje k tomu, aby sme prestali súťažiť medzi jednotlivými krajinami Európskej únie cez férové, alebo niekedy aj naozaj neférové daňové systémy," povedal po utorňajšom rokovaní ministrov financií Európskej únie v Bruseli. Ak má podľa neho Európska únia ambíciu byť svetovým ekonomickým centrom, tak máme bojovať v zmysle konkurencie s ďalšími ekonomickými centrami a nie navzájom.

Daňové systémy krajín s minimálnymi daňami považuje Kažimír za dedičstvá z minulosti, akési vtedajšie biznis modely krajín. Niektoré však podľa neho už na to škaredo doplatili. "Pre nás je dôležité, aby sme boli schopní o nich otvorene hovoriť. Slovensko počas svojho predsedníctva presadilo formuláciu podmienok, na základe ktorých sa má zostavovať takzvaný čierny zoznam krajín, ktoré nespolupracujú," dodal Kažimír s tým, že drží palce aj krajinám ako spomínaná Malta, aby sa na tomto zozname neocitli.

Ministri financií sa však na rade ECOFIN v utorok venovali iným daňovým otázkam, a to zamedzeniu dvojitého zdanenia v rámci únie. Dohodli všeobecný prístup rady, čo znamená, že rokovania o tejto téme budú ďalej pokračovať aj s Európskym parlamentom. Podľa Kažimíra ide o dôležitý míľnik, ktorý zlepší podnikanie v rámci Európskej únie. Nový systém by mal totiž zabrániť, aby boli firmy podnikajúce v únii zdanené dvojnásobne.