Prvé výsledky experimentu s garantovaným príjmom: Viac pohody, menej stresu

Zdroj: The Independent

Foto: thinkstock

dnes 9:21 -

Pokus má ukázať, či by sa týmto spôsobom dalo bojovať s dlhodobou nezamestnanosťou, ktorá sa vo Fínsku už dva roky drží na 8 percentách. Priemerný plat je 3500 eur, ale niektorým ľuďom sa neoplatí pracovať. Ak dostávajú sociálne dávky, do práce sa nehrnú, píše britský The Independent.

Marjukha Turunenová z fínskej agentúry sociálneho zabezpečenia vysvetľuje, že takýto systém je byrokraticky menej náročný a okrem finančnej pomoci má experiment dôležitý vplyv aj na duševné zdravie. "Bola tu jedna žena a tá hovorila: zakaždým, keď mi zazvonil telefón, som sa bála, že volá pracovný úrad a ponúkne mi prácu," hovorí Turunenová. Táto žena ale nemohla pracovať, pretože sa starala o nemohúcich rodičov. S garantovaným príjmom sa už stresovať nemusí. "Tento experiment má nepriamy vplyv na úroveň stresu, duševné zdravie a podobne," dodáva.

V pilotnom projekte účastníci nemusia mať strach, že prídu o sociálne dávky, keď si nájdu prácu. Tento problém je vo Fínsku vďaka štedrému sociálnemu systému obzvlášť pálčivý. Stredopravicová vláda skúma, či by problém nezamestnanosti univerzálny garantovaný príjem dokázal riešiť. Podobný projekt garantovaného príjmu chystá aj kanadská provincia Ontario.