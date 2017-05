Keď kliky zarábajú: Ako tajná mafia na sociálnej sieti nafukuje čísla

Zdroj: businessinsider

Foto: Instagram

dnes 0:57 -

Za všetkými tými gýčovými zábermi západov slnka, či umeleckým pohľadom na realitu, sa skrýva toxická kultúra posadnutá čo najvyšším počtom klikov a trikmi, ako ich dosiahnuť. Melottiová sa nakoniec rozhodla prehovoriť, očistiť sa a povedať pravdu, čo sa v skutočnosti ukrýva za očarujúcimi zábermi na Instagrame.





Instagram by mal zobrazovať príspevky chronologicky, čím by sa vytvárali rovnaké podmienky pre všetkých. Ale v minulom roku nasadil algoritmus, ktorý uprednostňuje fotografie, na ktoré by si užívatelia s najväčšou pravdepodobnosťou klikli a zdieľali. Mnohí zostali sklamaní a hovoria o ovplyvňovaní, pretože Instagram už neukazuje všetok svoj obsah fanúšikom.



Pritom práve fanúšikovia, lájky a komentáre sú istým druhom meny pre cestovné hviezdy tejto sociálnej siete. Pre tých, čo sa snažia udržať si svoj kočovný životný štýl tým, že spolupracujú so značkami. Letecké spoločnosti im ponúknu bezplatné výlety, hotely im budú ochotné poskytovať bezplatné ubytovanie a fotofirmy im poskytnú bezplatne techniku, výmenou za propagačné príspevky. Ale k tomu, aby tieto výhody získali, musia dokázať ovplyvniť dostatočne veľké publikum. Melottiová tvrdí, že dnes to vôbec nie je jednoduché, pretože množstvo poráža kvalitu.

"Dnes chce každý najskôr vidieť vaše čísla v sociálnych médiách, bez toho, aby sa najskôr pozreli na vašu prácu," povedala pre businessinsider.

Ako ale najjednoduchšie tieto čísla získať? Melottiová tvrdí, že autentickosť, či originalita už nikoho nezaujímajú. Užívatelia sú ochotní urobiť čokoľvek, čo prinesie záujem v podobe čísel. Aj keby to malo znamená úplne identickú fotografiu z toho istého miesta a dokonca aj z rovnakého uhla, ako majú všetci ostatní.







Existujú aj sofistikovanejšie spôsoby, ako získať vaic sledovateľov. Niektorí používatelia sledujú a komentujú náhodné profily s cieľom prilákať ľudí na svoje vlastné stránky. Existujú dokonca aj aplikácie, ktoré vyhľadajú a oslovia potenciálnych nasledovníkov a komunikujú s nimi automaticky. Instagram minulý mesiac jeden takýto nástroj, zvaný Instagress, zrušil. Bola to jedna z množstva webových stránok, ktoré vytvárajú roboty na pomoc potenciálnym Instagramovým ovplyvniteľom.





Potom sú tu tzv. kolektívne účty s veľkým počtom sledovateľov. Sú to tematické účty, ktoré ale propagujú prácu iných. Ktokoľvek sem môže odoslať fotku s označením účtu a použitím hashtagu. Niektoré z týchto účtov majú milióny nasledovníkov, takže byť ich súčasťou je vskutku cenná publicita.

Keď sa Melottiová pokúsila o podobnú spoluprácu a ponúkla svoju prácu na kolektívne účty, zostala pobúrená. Žiadali ju, aby zaplatila stovky dolárov za to, že sa jej fotografie budú prostredníctvom takýchto účtov zdieľať. "Zostala som naštvaná, to je šialené čo robia umelcom, veď vďaka umelcom, ako sme my, dokážu vôbec existovať. Je to nespravodlivé postaviť biznis na voľnom obsahu a potom to otočiť a žiadať ľudí, aby zaplatili."





To, čo sa najskôr javilo ako podpora od tvorcov sa časom podľa nej zmenilo na plnohodnotnú instagramovú mafiu.



Posadnutosť slávou a počtom pravidelných „sledovačov“ sa pre Melottiovú príliš silnou. Na svojom blogu, ktorý odhaľuje drobné taktiky, ktoré ľudia používajú na budovanie svojho publika, vyzýva k "etickým riešeniam". Jej príspevok už zdieľa viac ako 50 000 ľudí. Niektorí jej kolegovia - cestovatelia z Instagramu, sú rovnako frustrovaní. Iným sa naopak nepáči, že odhalila niektoré stratégie. "Myslím, že som stratila niekoľko priateľov. Nechcela som nikomu ublížiť, ale už som z toho celého bola riadne znechutená."





Odvtedy sa snaží obmedziť používanie Instagramu a udržať si menej ako 10 000 nasledovníkov, ktorým venuje väčšiu pozornosť. Melottiová chce, aby ľudia ocenili jej prácu, tvrdí, že netúži po sláve a miliónoch lájkov. "Len preto, že máte niekoľko stúpencov na Instagrame, ešte nie ste slávni," povedala. Podľa jej definície, byť slávny znamená, že ste urobili niečo, čo bude zapamätané. „My sa teraz snažíme o pekné obrázky."

Nebezpečný Instagram

Sociálna sieť na zdieľanie fotografií, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Facebook, má 700 miliónov používateľov na celom svete. Podľa prieskumov je to platforma, ktorá spôsobuje u mladých depresie, úzkosť a pocit osamelosti. Instagram, v porovnaní s ostatnými sociálnymi sieťami, sa najviac spája so zápornými atribútmi a nízkym sebavedomím.

"Je zaujímavé, že Instagram vyšiel ako najhoršia sociálnu sieť pre duševné zdravie a pohodu, ak si vezmeme, že je zameraný na obrázky. Práve tým, čo mladí vidia, môžu dospieť k pocitu nedostatočnosti a úzkosti," povedala Shirley Cramerová z Royal Society for Public Health, ktorá si prieskum objednala.



Odborníci navrhujú napríklad zavedenie pop-up upozornení, keď užívateľ príliš dlho „visí“ na sieti, alebo označenia, ak bola fotografia digitálne vylepšená.