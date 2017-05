Vedec varuje: Pozor na nadprodukciu elít, sociálna nestabilita vyvrcholí už o tri roky

Zdroj: phys.org

Foto: YT/Seshat: Global History Databank

dnes 10:53 -

Peter Turchin je profesor ekológie a matematiky na University of Connecticut. K štúdiu histórie pristupuje, ako keby šlo o vedu. Analýzou minulosti rôznych spoločností dospel k záveru, že existujúce spoločenské normy sa blížia k svojmu koncu.

Turchin je zakladateľ kliodynamiky, čo je matematické modelovanie histórie, na základe skúseností z minulosti vytvára rôzne predpovede a modely. Ruskoamerický vedec sa tejto problematike venuje už dlhé roky, teraz ale varuje, že víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách negatívne trendy urýchli. Tieto problémy by podľa neho mohli vyvrcholiť už v 20. rokoch 21. storočia.

Vo svojom komentári pre server Phys.org varuje pred "nadprodukciou elít", teda situácií, kedy bohatí ľudia ešte viac bohatnú, čím dochádza k ideologickej polarizácii a roztrieštenie politickej triedy. "Môj model predpovedá, že sociálna nestabilita a politické násilie vyvrcholí v 20. rokoch 21. storočia," hovorí.

"Prezidentské voľby, ktoré sme zažili, žiaľ, potvrdzujú túto prognózu. Zdá sa, že sme na dobrej ceste k vrcholu nestability. Aj keď už máme po voľbách, hlboké štrukturálne sily, ktoré nám priniesli súčasnú politickú krízu, nezmizli. Ak nič iné, zdá sa, že sa tieto negatívne trendy zrýchľujú," varuje matematik.





Donaldom Trumpom navrhovaná daňová politika je ďalším prvkom, ktorý by mohol priniesť nevyhnutné zrútenie spoločnosti, domnieva sa Turchin. "Drastické zníženie daní bohatých Američanov len ťažko posilní fiškálne zdravie štátu," píše vedec. Zároveň odmieta myšlienku, že by mal záujem publikovať senzáciechtivú predpoveď. "Je to prognóza na báze vedy, nie 'proroctvo'," pripomína.



Podľa matematika je možné, že sa ľudstvo kolapsu spoločnosti vyhne. "Naša spoločnosť, rovnako ako všetky predchádzajúce komplexné spoločnosti, je ako na horskej dráhe. Neosobné spoločenské sily nás priviedli na vrchol, potom príde neodvratný prepad. Ale úplný zostup nie je nevyhnutný," vysvetľuje.

"Naša spoločnosť je prvá, ktorá môže vnímať, ako tieto sily fungujú, aj keď len matne. To znamená, že sa môžeme vyhnúť najhoršiemu. Možno prechodom na menej trýznivú cestu, možno tým, že túto horskú dráhu spoločne prepracujeme," dodáva optimisticky na záver matematik.