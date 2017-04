Inštitút pre dopravu a hospodárstvo navrhuje prehodnotiť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest

dnes 13:01 -

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo (IDH) navrhuje prehodnotiť súčasné, podľa neho nereálne, plány na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a zamerať sa na vybudovanie efektívnej cestnej siete. Štátom plánovanú celkovú dĺžku diaľnic a rýchlostných ciest 1 984 kilometrov by chcel skrátiť na 1 415 kilometrov, zároveň však počíta s rekonštrukciou ciest prvej triedy v dĺžke 1 163 km, ktoré by umožňovali zvýšenie rýchlosti z 90 na 110 km za hodinu.

Ako na tlačovej besede vo štvrtok informoval predseda správnej rady IDH Ondrej Matej, výdavky na dokončenie pripravovanej cestnej siete by boli nižšie o 4,64 mld. eur a lehota výstavby by sa skrátila z dvadsať na pätnásť rokov pri ročnom objeme výstavby 1 mld. eur. Navrhovaný model by vraj umožnil financovanie výstavby aj bez uvažovaného otvárania tzv. dlhovej brzdy. "Náš návrh by mal odštartovať odbornú diskusiu hlavne medzi ministerstvom dopravy a ministerstvom financií, medzi odborníkmi, aby výstavba nadradenej infraštruktúry nebola len predmetom neustálych politických sporov, aby sme nehovorili o diaľniciach len z titulu, že ich staviame draho, veľmi pomaly a meníme priority," uviedol Matej.

Ako príklad uviedol pripravovanú výstavbu R3 od hranice s Poľskom po Ružomberok v dĺžke 59 km. Keby sa podľa Mateja namiesto toho zmodernizovala cesta prvej triedy na rýchlosť 110 km za hodinu, jazda autom by oproti rýchlostnej ceste s rýchlosťou 130 km za hodinu trvala dlhšie o päť minút, no výdavky by boli nižšie o 800 mil. eur. "Sme presvedčení, že pre ľudí v regiónoch je oveľa dôležitejšie, aby mali čo najrýchlejšie súvislé spojenie na nadradenú infraštruktúru a nepočúvali sľuby, ktoré sú nerealizovateľné z pohľadu prípravy finančných možností," upozornil Matej.