Cieľ úspor energie v SR do roku 2016 sa plnil na 93,2 %

dnes 11:31 -

Na základe dostupných údajov za minulý rok je možné konštatovať, že cieľ úspor energie podľa eurosmernice 2006/32/ES stanovený do roku 2016 vo výške 28.098 terajoulov (TJ) nebol naplnený. Tento cieľ bol plnený vo výške 26.178 TJ, teda na 93,2 %. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstvo (MH) SR v materiáli Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017 až 2019 s výhľadom do roku 2020, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda.

Úroveň energetickej spotreby v SR je podľa rezortu hospodárstva zatiaľ v rámci stanoveného národného indikatívneho cieľa energetickej efektívnosti do roku 2020. "Bez zásadných zmien môže byť plnenie tohto cieľa ohrozené," upozornilo MH SR.

Ďalším hodnoteným cieľom bol cieľ úspor energie budov, pričom tento cieľ nebol naplnený. Podľa MH SR je preto nevyhnutné, aby ústredné orgány štátnej správy prijali adekvátne opatrenia na splnenie cieľa vyplývajúceho z vládou schvaľovaných Plánov obnovy relevantných budov.

Posledným hodnoteným cieľom podľa spomínanej eurosmernice je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa. "Bolo vyčíslené, že cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa nebol v roku 2016 naplnený. Z toho dôvodu bolo potrebné prepočítať hodnotu ročného cieľa na obdobie rokov 2017 až 2020, pričom táto bola zvýšená z 959,84 gigawatthodín (GWh)/rok (počítaná k roku 2016) na hodnotu 1019,49 GWh/rok (počítaná k roku 2017)," doplnil rezort hospodárstva v materiáli.

"Jedným z hlavných dôvodov neplnenia cieľov v roku 2016 je pretrvávajúci nedostatok verejných zdrojov na opatrenia energetickej efektívnosti (vrátane zdrojov na obnovu budov ústredných orgánov štátnej správy), ako aj oneskorené začatie realizácie projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov," zdôraznilo MH SR s tým, že najvýznamnejší potenciál úspor energie pretrváva naďalej v priemysle a v budovách.