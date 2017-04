Svetový trh s ropou sa približuje k rovnováhe medzi ponukou a dopytom

dnes 12:01 -

Svetový trh s ropou sa po takmer troch rokoch nadmerných dodávok približuje k rovnováhe medzi ponukou a dopytom. Prispelo k tomu zníženie ťažby v krajinách, ktoré sú poprednými exportérmi ropy. To pomohlo vykompenzovať dlhodobý pokles dopytu po komodite v bohatých štátoch. Uviedla to dnes vo svojej správe Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).

Podľa IEA zásoby ropy v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa za celý 1. kvartál 2017 zvýšili o 38,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) alebo 425.000 barelov denne.

Vo februári sa pritom celkové skladové zásoby ropy v regióne OECD znížili o 8,1 milióna barelov na 3,055 miliardy barelov. Stále však boli o 330 miliónov barelov vyššie, ako je priemer za päť rokov. V marci ale klesli o ďalších 17,2 milióna barelov. To podľa IEA signalizuje, že situácia na trhu smeruje k rovnováhe a ďalšie údaje, by to mali potvrdiť.

IEA zároveň znížila svoju predchádzajúcu prognózu zvyšovania dopytu po rope v tomto roku o 40.000 barelov/deň na 1,32 milióna barelov ropy denne. Upozornila však, že aj tento odhad môže byť optimistický vzhľadom na spomaľovanie spotreby ropy v USA a vyspelých ázijských štátoch ako sú Japonsko, Južná Kórea a Austrália.

Globálna produkcia ropy v marci tiež klesla, a to o 755.000 barelov denne na 95,98 milióna barelov/deň. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti dodržiavajú vlaňajšiu dohodu o redukcii ťažby v 1. polroku 2017 o 1,8 milióna barelov/deň.

Podľa IEA členovia ropného kartelu v marci splnili svoje záväzky na 99 %.

V roku 2017 očakáva IEA nárast dodávok ropy na svetový trh z nečlenských štátov OPEC o približne 485.000 barelov/deň namiesto pôvodne odhadovaných 400.000 barelov/deň. Dôvodom je zvyšovanie ťažby v USA.