Menová politika ECB funguje, netreba ju meniť

Zdroj: CNBC;Algebris Investments;patria

Foto: TASR/AP

dnes 10:36 -

"Sme presvedčení, že naša politika funguje a že výhľad pre ekonomiku sa postupne zlepšuje," povedal Draghi na konferencii vo Frankfurte vo štvrtok. "Ale aj tak sme ešte nevideli dostatočné dôkazy, ktoré by podstatne zmenili naše posúdenie inflačného výhľadu. Inflácia zostáva aj naďalej dôležitou podmienkou menovej akomodácie teda prehodnotenie súčasnej menovej politiky nie je na programe dňa," dodal Draghi.



Po vystúpení prezidenta ECB euro kleslo na 1,0629 EURUSD a dostalo sa najnižšie za tri týždne. Menový pár sa posledných pár dní pohybuje vo veľmi úzkom pásme 1,065 - 1,068 EURUSD. Včerajšie zasadnutie Fedu zásadnú zmenu neprinieslo a tak uvidíme, či sa ECB dnes podarí rozvíriť stojaté vody.





Európska ekonomika je celkovo v dobrej kondícii. Rast HDP a inflácie zrýchľuje. Nezamestnanosť síce zostáva na pomerne vysokej úrovni, čiastkové ukazovatele však naznačujú postupné zlepšovanie situácie na trhu práce. Priaznivo sa vyvíja aj spotrebiteľská dôvera, banky sa neboja poskytovať úvery a podniky reportujú priaznivé hospodárske čísla.

Ani dianie na politickej scéne navyše nemusí prebiehať podľa čiernych scenárov. Voľby v Holandsku ukázali, že aj populizmus sa dá poraziť. Francúzsko by to mohla čoskoro potvrdiť. Z prezidentských volieb, ktoré sú v krajine galského kohúta naplánované na 23. apríla a 7. mája, by podľa predvolebných prieskumov nakoniec mal ako víťaz vyjsť Emmanuel Macron. Šanca na to, že v druhom kole vyhrá Le Penová, sa pohybujú okolo jedného percenta.

Dôvod na oslavu zrejme nebude mať po septembrových parlamentných voľbách v Nemecku ani euroskeptická Alternatíva pre Nemecko a zlým výsledkom nemusí skončiť ani vyjednávanie medzi Londýnom a Bruselom, ak budú k nemu pristupovať obe strany pragmaticky.

Európska centrálna banka podľa Maria Draghiho necítia potrebu ďalej uvoľňovať menovú politiku, kvantitatívne uvoľňovanie a ďalšie podporné opatrenia ECB tak podľa všetkého konečne začínajú prinášať ovocie. A z najhoršieho sa vďaka navyšovaniu kapitálu a očisťovaniu bilancií pravdepodobne dostali aj komerčné banky.

Pre porovnanie, valuačný ukazovateľ P / E paneurópskeho akciového indexu STOXX Europe 600 sa aktuálne pohybuje okolo 15,5. Hodnota ukazovateľa pre americký benchmark S & P 500 je naproti tomu zhruba 18,3. Nepokúsiť sa takúto príležitosť využiť, by investorov mohlo mrzieť.