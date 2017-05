Nedeľná chvíľka teórie: Volatilita môže byť váš spojenec, ak pochopíte, ako funguje

Zdroj: The Reformed Broker

Foto: thinkstock

dnes 0:57 -

Predstavte si, že máte pred sebou dvoje dverí a vy si môžete vybrať, do ktorých vstúpite. Tie prvé znamenajú 15 rokov investícií, každý mesiac tisíc dolárov s rizikom, že hodnota investície dvakrát klesne o 50 %. Druhé dvere ponúkajú 15 rokov investícií, mesačne po tisíc dolárov s rovnakým ročným výkonom, ale bez prepadov. Ktorú možnosť si zvolíte?

Väčšina by volila druhé dvere, pritom je ale táto možnosť menej výhodná.





Háčik je v tom, že investujete tempom tisícka mesačne. Možnosť číslo jedna s dvoma krachmi je síce ťažšia voľba, ale vo finále prinesie viac peňazí. Keby ste takto investovali počas zložitého obdobia pre akciové trhy medzi rokmi 2000 a 2014, zarobili by ste dosť peňazí na to, aby vás problém, akým je pokles cien akcií o 50 %, netrápil. Napriek tomu by ste končili s oveľa väčším finančným obnosom v porovnaní s druhou stávkou na istotu.

Eric Nelson zo Servo Wealth vysvetľuje, prečo tomu tak je. Ako príklad uvádza investora A, ktorý sa rozhodol nakupovať počas 15 rokov za 1 000 dolárov mesačne diverzifikovanú pozíciu v indexe S&P 500, v porovnaní s investorom B, ktorý nakupoval rovnakým tempom stabilnejší dlhopisový index, napríklad Vanguard Short Term Bond Index. Napriek tomu, že investor A kumulatívne našetril vlastnými prostriedkami len 180 tisíc dolárov, finálna hodnota portfólia dosiahla 352 202 USD, teda dvojnásobok vstupnej investície. Ročný výnos z príspevkov predstavoval 8,5 % p. a.





Výkon S&P 500 sa priemerne pohyboval okolo 4,1 % ročne. Nie všetky pozície na tom ale boli rovnako. Niektoré príspevky boli zainvestované po roku 2001, 2002, 2008 alebo 2011, kedy akcie po predchádzajúcich prepadoch zhodnocovali o 12 %, 15 % a 20 %.

Keď sa pozrieme na výsledok priemerovania nákladov u rovnakej kumulatívnej investície do nízkorizikového dlhopisového fondu, odhalíme opačný efekt. Aj cez rovnaký ročný zložený výnos počas 15 ročnej periódy hodnota portfólia na konci dosiahla len 228 294 USD, čo je o 130 tisíc USD menej ako pri stávke na S&P 500.

Obe investície ponúkali v priemere 4,1 % ročné výnosy. Ale vďaka výhodám plynúcim z nákupov pri krátkodobých poklesoch (systematických pravidelných nákupov, čo je kľúčové) investor A ťažil z volatility, ktorá ostatných desí.

Zvyknúť si znášať korekcie nie je ľahké. Čím viac peňazí máte v hre, tým je to ťažšie. Mladší ľudia s obchodnými účtami môžu využiť metódy priemerovania nákladov, majú potom veľkú výhodu oproti svojim rodičom a starým rodičom. Neutekajte preto pred volatilitou, pochopte, ako vám môže pomôcť, a využite ju vo svoj prospech.