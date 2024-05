Schôdza parlamentu pokračuje návrhom zmeny zákona o sociálnom poistení

Foto: TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní 11. dňom 12. schôdze. Deň začali opozičným návrhom poslankýň Simony Petrík a Lucie Plavákovej (obe Progresívne Slovensko) na zmenu zákona o sociálnom poistení. Tá by mala odstrániť diskrimináciu voči bezdetným ženám a mužom pri poberaní vdovského dôchodku.

Takéto ženy a muži musia čakať až do dosiahnutia dôchodkového veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského dôchodku v prípade, že ich manžel/ka zomrie. V súčasnosti majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži bez dieťaťa len v období dvoch rokov od smrti manžela/manželky a následne až po dosiahnutí dôchodkového veku. Počas dňa by poslanci nemali hlasovať, rokovať by mali do 15.00 h.