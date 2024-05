Ceny ropy v piatok ráno vzrástli: Smerujú však k poklesu

Foto: unsplash.com/engin akyurt

Ceny ropy v piatok ráno vzrástli, za celý týždeň však smerujú k poklesu. Investori sa obávajú, že Federálny rezervný systém (Fed) v USA posunie rozhodnutie o znížení úrokových sadzieb až na jeseň tohto roka, čo môže zabrzdiť hospodársky rast v krajine, ktorá je najväčším svetovým spotrebiteľom ropy na svete. Dopyt tlačí nadol aj vývoj konfliktu na Blízkom východe, ktorý zatiaľ neviedol k významnejšiemu narušeniu globálnych dodávok ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.18 h SELČ 83,93 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 26 centov (0,31 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 79,20 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 25 centov (0,32 %).