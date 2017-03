Britský akciový trh po oficiálnom odštartovaní brexitu klesol

dnes 15:16 -

Britský akciový trh v stredu oslabil v reakcii na to, že Veľká Británia formálne oznámila začiatok procesu jej odchodu z Európskej únie. Akciový index FTSE 100 si dopoludnia odpísal 19,56 bodu, čiže 0,27 percenta a klesol na 7 323,86 bodu. Britská libra však oproti doláru posilnila o 0,1 percenta na 1,2464 USD/GBP a voči euru stúpla o 0,26 percenta na 1,1543 EUR/GBP. Informoval o tom portál bbc.com.

"Očakávali sme, že libra sa dnes zotaví a naozaj sa zotavila. Teraz, keď "neistota" v súvislosti s brexitom je odstránená - s konečnou platnosťou sa to deje - libra dosiahla nové dnešné maximum," povedala Kathleen Brooksová zo spoločnosti City Index. "Trh očakáva, že list premiérky Mayovej obsahuje aj zmierlivé opatrenia. Ak sa ukáže, že to tak nie je, potom by sme mohli byť v neskoršej časti dneška svedkami poklesu britských aktív," dodala.

http://www.bbc.com/news/business-39429069