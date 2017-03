Zavádzanie Industry 4.0 v podnikoch nie je budúcnosť, rozbieha sa už dnes

dnes 20:46 -

Diskusia o Industry 4.0 v súčasnosti v prostredí slovenského priemyslu kĺže po povrchu. Spoločnosť SOVA Digital a Revue priemyslu preto vytvorili nový formát otvoreného diskusného fóra, ktoré má cieľ prinášať odpovede na rôzne témy Industry 4.0 odborníkmi a expertnými skupinami. Prvé stretnutie sa uskutoční v stredu (29.3.) na Táľoch v rámci III. ročníka medzinárodnej konferencie Newmatec 2017, ktorú organizuje Zväz automobilového priemyslu SR.

Ako dnes uviedol spoluautor myšlienky týchto fór Martin Jesný, v tomto roku pripravujú niekoľko diskusných stretnutí, ktoré budú vychádzať z aktuálnej potreby firiem a tém slovenského priemyslu. Prvé prináša odbornú diskusiu venujúcu sa rozbehnutiu Industry 4.0 v slovenských firmách, ale hovoriť sa bude tiež o kybernetickej bezpečnosti.

Podľa Jesného zavádzanie Industry 4.0 v slovenských podnikoch nie je otázkou budúcnosti, je to proces, ktorý sa rozbieha dnes. "Je to tu, tieto technológie už naozaj začínajú v priemysle reálne fungovať a čo je oveľa dôležitejšie, tie hlavne určia konkurencieschopnosť slovenského automobilového priemyslu i ďalších odvetví, ale automobilový priemysel je vzhľadom na svoj význam v ekonomike naozaj dôležitý. Aby bola možnosť začať sa o tomto novom koncepte, vôbec novom spôsobe riadenia rozprávať nielen ako o niečom budúcom, ale hovoriť o tom, ako to naozaj robiť, ako s tým začať, pretože je to niečo, čo si firmy ešte nevyskúšali, vznikla myšlienka tohto fóra," zdôraznil Jesný.

Slovenské firmy majú záujem o informácie a výmenu skúseností, ale väčšine chýba dôvera a odhodlanie začať postupne nastavovať svoje výroby na nové technológie.

"Chceme otvárať konkrétne témy, detailne ich rozoberať a objasňovať prostredníctvom odborníkov na každú konkrétnu oblasť. Nechceme robiť prednášky, kde účastníci len pasívne počúvajú. Zámerom je otvorená diskusia, kde poslucháči majú možnosť detailne si prediskutovať svoje konkrétne potreby, problematiku, ktorá je pre nich dôležitá a aktuálna," konštatoval Martin Morháč, autor diskusno-odborného konceptu.

Reálnu skúsenosť s aplikáciou princípov inteligentného priemyslu do diskusie na Táľoch prinesie spoločnosť Schaeffler, a teda "vyrozpráva" svoj príbeh, ako jednej z prvých firiem, ktorá aplikuje koncept Industry 4.0 na Slovensku, zmapovaný od procesov prípravy, plánovania až po následnú realizáciu pilotného projektu.