Nová letecká linka Košice - Tel Aviv má rozvinúť cestovný ruch

Nízkonákladový letecký prepravca Wizz Air dnes oznámil otvorenie nového leteckého spojenia Košice - Tel Aviv. TASR o tom informoval marketingový manažér Letiska Košice Juraj Toth.

"Nová linka bude prevádzkovaná od 23. júna 2017 dvakrát týždenne, v pondelok a piatok počas letného letového poriadku a v stredu a nedeľu počas zimného letového poriadku," uviedol Toth.

Počas letného letového poriadku, ktorý trvá od 26. marca do 28. októbra, je odlet z Košíc do Tel Avivu naplánovaný o 5.00 h, následne prílet do izraelskej metropoly o 9.20 h lokálneho času. Spiatočný let štartuje z Tel Avivu o 10.10 h s príletom do Košíc o 12.40 h.

"Sme veľmi radi, že môžeme ohlásiť dlhoočakávanú linku z Košíc do Tel Avivu – celoročnej dovolenkovej destinácie v Izraeli. Od 23. júna môžu naši cestujúci, či už poletia za oddychom alebo pracovne, objavovať fascinujúce dedičstvo a slnečné pobrežie Tel Avivu," povedala manažérka komunikácie v spoločnosti Wizz Air Sorina Ratz.

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Michael Tmej tvrdí, že so spustením novej linky do Tel Avivu sa otvárajú možnosti pre rozvoj cestovného ruchu oboma smermi. "Vďaka novej linke bude napríklad pre slovenských pútnikov oveľa jednoduchšie navštíviť Svätú zem. Na druhej strane veríme, že izraelskí turisti budú objavovať náš nádherný región a izraelskí študenti študujúci v Košiciach budú môcť jednoduchšie cestovať domov, respektíve prijímať návštevy zo svojej rodnej krajiny. Počas letných mesiacov bude linka Košice – Tel Aviv jediným priamym leteckým spojením medzi Slovenskou republikou a Izraelom," hovorí.

"Tel Aviv nie je len turisticky atraktívna destinácia, ale aj jedno z najvýznamnejších technologických centier na svete. Priame letecké spojenie Košíc s Tel Avivom tak môže byť ďalšou šancou pre slovenské start-upy a podnikateľskú komunitu," dopĺňa primátor Košíc Richard Raši.

Wizz Air začal lietať z a do Košíc v septembri 2013. V lete 2015 sa metropola východu stala v poradí 20. základňou Wizz Airu. V Košiciach je odvtedy umiestnený jeden Airbus A320 a bolo vytvorených 42 pracovných miest. Spoločnosť aktuálne ponúka 11 spojení do 10 destinácií v ôsmich krajinách z troch slovenských letísk. V roku 2016 zaznamenala 25-% medziročný rast na slovenskom trhu, keď z a do Košíc, Bratislavy a Popradu prepravil vyše 300.000 cestujúcich.