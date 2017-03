Centrálna banka potvrdila očakávania rastúcej dynamiky slovenského hospodárstva

dnes 13:46 -

BRATISLAVA 28. marca (SITA) - Slovenská ekonomika by mala v nasledujúcich rokoch postupne zvyšovať svoju dynamiku. Potvrdzujú to aktuálne prognózy Národnej banky Slovenska (NBS). Oproti januárovej predikcii sa pritom odhady hospodárskeho rastu výraznejšie nemenia. Pre tento rok centrálna banka navyšuje odhad rastu ekonomiky len mierne o 0,1 percentuálneho bodu na 3,2 % a pre nasledujúce dva roky ponecháva predikciu bez zmeny na úrovni 4,2 % v roku 2018 a 4,6 % v roku 2019. Štruktúra rastu je pritom podľa viceguvernéra NBS Jána Tótha založená na silnejšom vývoze a súkromnej spotrebe. Tie by mali naďalej stúpať, pričom postupne by sa mal oživovať aj rast investícií. V rokoch 2018 a 2019 vývoj hospodárstva významne podporia aj nové projekty v automobilovom priemysle.

Rýchlejšie, ako sa doteraz predpokladalo, by však podľa NBS mali v nasledujúcom období rásť spotrebiteľské ceny. Tohtoročnú očakávanú priemernú harmonizovanú infláciu centrálna banka navyšuje o 0,2 percentuálneho bodu na 1,4 %, v budúcom roku o 0,1 percentuálneho bodu na 2 % a v roku 2019 o 0,2 bodu na 2,1 %. V tomto roku podľa Tótha bude na rast cien tlačiť najmä nárast cien potravín, v nasledujúcich rokoch sa pridajú aj dopytové faktory súvisiace s klesajúcou nezamestnanosťou a rastom miezd.