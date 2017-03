dnes 15:46 -

Talianska letecká spoločnosť Alitalia predstavila tento týždeň nový plán reštrukturalizácie, v rámci ktorého chce do troch rokov znížiť náklady zhruba o 1 miliardu eur a vrátiť sa k zisku. To však zahrňuje zrušenie viac než 2000 pracovných miest a zníženie platov približne o 30 %. S tým nesúhlasia odbory, ktoré už oznámili, že 5. apríla sa uskutoční 24-hodinový štrajk.

Spoločnosť zaznamenala za svoju 70-ročnú históriu celoročný zisk iba niekoľkokrát. Aj v súčasnosti je v strate a novým plánom reštrukturalizácie chce získať potrebné financie, aby nemusela stiahnuť lietadlá z oblohy. Plán v stredu (15. 3.) schválila správna rada spoločnosti a následne ho predstavila ministerstvu dopravy. Na získanie financií od akcionárov však potrebuje aj súhlas odborov, ktorým sa ale rozsah prepúšťania a znižovania platov nepáči.

Počet pracovných miest by sa mal znížiť o 2037, pričom by malo ísť o členov pozemného personálu. Pri 12.500 zamestnancoch Alitalie to znamená redukciu pracovnej sily zhruba o 16 %. Plán zároveň predpokladá zníženie miezd členom palubného personálu o 32 % a v prípade pilotov o 22 až 28 %. Odbory sa navyše obávajú, že prepúšťanie sa neskôr rozšíri aj na palubný personál.

"Toto nie je plán, ktorý má spoločnosť opäť postaviť na nohy. Je to len jednoduché znižovanie nákladov," tvrdia zástupcovia odborov.

Napriek viacerým ozdravným plánom a finančným injekciám v minulých rokoch sa Alitalii nepodarilo dostať zo strát. Zdroje zo spoločnosti uviedli, že ak sa akcionári nedohodnú na naliatí ďalších financií do aerolínií, tie budú do niekoľkých týždňov bez peňazí.

Akcionármi Alitalie sú napríklad banky Intesa Sanpaolo a UniCredit. Najväčším akcionárom je ale letecká spoločnosť zo Spojených arabských emirátov Etihad Airways, ktorá v Alitalii vlastní 49-% podiel. Ten kúpila v roku 2014 a sľúbila, že do roku 2017 aerolínie prostredníctvom redukcie nákladov vráti k zisku, zmení Rím na medzikontinetálny letecký uzol a rozšíri lukratívne diaľkové lety. Jej plány ale pribrzdil rozmach nízkonákladových leteckých spoločností ako Ryanair, vysokorýchlostné vlaky, ako aj viaceré teroristické útoky v Európe, ktoré zasiahli do dopytu po leteckej doprave.