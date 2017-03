dnes 16:31 -

Konopa siata, ktorá bola kedysi na Slovensku tradične pestovanou rastlinou, v súčasnosti takmer celkom vymizla z našich polí. O tom, ako jej pestovanie oživiť, dnes na konferencii v Nitre hovorili odborníci i nadšenci zo Slovenska aj zahraničia.

„Kým v roku 1924 sa na Slovensku pestovala konopa na 7700 hektároch, v roku 2014 to už bolo len 62 hektárov. Teraz, po troch rokoch práce, sa konopa pestuje na 265 hektároch,“ uviedla Miriam Sláviková z Európskeho integračného centra.

Ako pripomenula, Slovensko povolilo pestovanie tejto plodiny ako posledná krajina v Európe a premeškalo tak obdobie, kedy sa na tento účel dali získať dotácie z Európskej únie. „Naši pestovatelia tak 'chytajú zajaca za chvost' a postupne sa snažíme spraviť niečo z ničoho,“ skonštatovala Sláviková. Aby pestovatelia dokázali rastliny zhodnocovať, musia sa podľa jej slov spájať a vzájomne zdieľať technológie a stroje určené na spracovanie konope.

Väčšina pestovateľov, medzi ktorými je aj veľa nadšencov, nemá záujem predávať rastliny veľkým spracovateľským závodom. Podľa Slávikovej je ich hlavnou snahou spracovať surovinu priamo v regiónoch a tam jej dať aj pridanú hodnotu. „O pestovanie konope sa už zaujímali aj veľké družstvá. Ale im šlo iba o veľké výmery. Z nich chcú maximálne získať semiačka určené do výkupu a slamu, ktorú by predávali do spaľovní. To je motivácia toho nešťastného systému založeného na veľkých hektároch a dotáciách. Toto nechceme,“ uviedla Sláviková.

Ako skonštatovala, ten, kto ide do pestovania konope s vidinou vysokých ziskov, bude určite sklamaný. „Samotné vypestovanie rastlín nie je až také ťažké. Oveľa zložitejšia je ich žatva a ďalšie spracovanie. Veď majú najpevnejšie vlákno v rastlinnom svete. Preto treba spracovanie slamy, ale aj semena robiť veľmi pozorne a treba tomu rozumieť,“ pripomína Sláviková.

Väčšiemu rozšíreniu pestovania konopy siatej by pomohla podpora od štátu, ale aj od samospráv. Práve tie by si podľa odborníkov mali uvedomiť, že táto činnosť môže oživiť život v obciach a regióne, pretože dnešné technológie umožňujú využívať konope na výrobu potravín, odevov, ale aj stavebných materiálov. „Niektorí starostovia to už pochopili a spolupracujú s nami. Máme napríklad obec, kde sa idú nájomné byty stavať z konopného betónu, takže ľudia si doslova vypestujú svoje domy,“ povedala Sláviková.