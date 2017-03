Zdroj: Colliers International Group

Foto: SITA;thinkstock

dnes 9:11 -

Je dosť nepravdepodobné, že objemy investícií z Južnej Afriky prekonajú v roku 2017 rekordy roku 2016. Čísla z Ázie by mohli zodpovedať alebo prevýšiť vlaňajšiu úroveň, a to najmä vzhľadom na veľký počet potenciálnych zdrojov, z ktorých môže pochádzať kapitál z tohto obrovského, hlbokého a likvidného trhu. Ázijskí investori vidia strednú a východnú Európu, ako príležitosť pre diverzifikáciu svojho portfólia. Táto oblasť znamená síce vyššie riziko, avšak prináša vyššie výnosy v porovnaní so západnou Európou.



Vyplýva to zo správy vydanej medzinárodnou konzultačnou spoločnosťou Colliers International s názvom: Striedanie stráží. Nové trendy v investovaní v regióne strednej a východnej Európy, ktorú vydala pri príležitosti MIPIM (najväčšej európskej prehliadky nehnuteľností a investičných príležitostí, ktorá sa aktuálne koná v Cannes).

„Ďalším zdrojom kapitálu pre investície na úrovni a s charakterom „Južnej Afriky“ môžu byť regióny s vyšším rizikom, ako napríklad Turecko, možno Brazília, Rusko alebo krajiny stredného východu a severnej Afriky, v prípade, že ropa a ceny komodít zostanú na súčasnej úrovni. Veríme, že 5 miliárd eur investícií z arény G10 zostane približne na týchto úrovniach v dôsledku pomaly rastúcich výnosov dlhopisov,“ hovorí Mark Robinson, špecialista prieskumu pre región strednej a východnej Európy hovorí:





Domáce a cezhraničné transakcie v strednej a východnej Európe vzrástli z 1,1 miliárd eur v roku 2011 na 2,6 miliardy eur v minulom roku. Tento nárast je o to pôsobivejší, že väčšiu časť investičnej činnosti v regióne tvorili menšie transakcie. Investori zo strednej a východnej Európy sa podieľali 21 % na celkovom objeme investícií v roku 2016, ktorý predstavoval 12,2 miliardy eur. Tento podiel sa pravdepodobne bude v roku 2017 a ďalej zvyšovať. Najpravdepodobnejšími hybnými silami za týmto rastom je zvyšovanie výnosov a expanzia na trhy.

Zatiaľ čo sa situácia na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike vyvíja dobre, Poľsko a Rumunsko musia pracovať na zlepšovaní podmienok pre vstup miestnych investorov do segmentu komerčných nehnuteľností. Poľsko by malo rozhodnúť či zatlačí na prijatie legislatívy ohľadom investovania do nehnuteľností prostredníctvom realitných investičných fondov (REIT) alebo zvýši podiel spoločností obchodovateľných na burze.

Na Slovensku, ako v jedinej zo šiestich krajín strednej a východnej Európy, pôsobia penzijné fondy aj v oblasti nehnuteľností. Účasť penzijných fondov na realitnom trhu je oveľa bežnejšia v západnej Európe. Nič nenaznačuje tomu, že sa v tomto smere v regióne strednej a východnej Európy niečo zmení.

Ermanno Boeris, riaditeľ Colliers International Slovakia dopĺňa: „Na Slovensku stále evidujeme záujem cezhraničných investorov z blízkych krajín, akými sú Rakúsko a Česká republika. Očakávame, že noví hráči by mohli prísť z Blízkeho východu. Veľmi silná ostáva aj naďalej aktivita lokálnych investorov a developerov.“