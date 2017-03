dnes 11:16 -

Zásoby ropy v USA sa minulý týždeň zmenšili o 0,2 mil. barelov na 528,2 mil. barelov a zásoby benzínu klesli o 3,1 mil. barelov. Informoval o tom na svojej internetovej stránke americký Federálny úrad pre energetiku (EIA). Dovoz ropy do USA tiež oslabil. Do krajiny sa v priemere dovážalo zhruba 7,4 mil. barelov denne. V porovnaní s predošlým týždňom to bol pokles o 745 tis. barelov denne. Počas uplynulých štyroch týždňov sa do USA v priemere importovalo 7,6 mil. barelov ropy denne. Išlo o medziročné zníženie o 4,4 %.

Americké rafinérie podľa údajov EIA minulý týždeň v priemere spracovali približne 15,5 mil. barelov ropy denne. Oproti predchádzajúcemu týždňu to bol pokles o 20 tis. barelov denne. Svoju prevádzkovú kapacitu rafinérie využívali na 85,1 percenta. Výroba benzínu v USA sa minulý týždeň znížila a bola v priemere na úrovni vyše 9,5 mil. barelov denne.