Vyhlasuje pre základné školy 2. ročník súťaže detských kresieb

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (inovujme.sk) vyhlasuje 2. ročník súťaže detských kresieb s názvom Budúcnosť sveta. Informoval o tom dnes vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Súťaž podľa neho umožňuje deťom ukázať, ako vnímajú veci okolo seba a zmeny, ktoré svet čakajú. Už v prvom úspešnom ročníku súťažilo viac ako 700 kresieb z celého Slovenska. Žiaci spojili fantáziu s digitálnymi trendmi a výsledkom boli prekvapivé riešenia a originálny pohľad na svet v budúcnosti. Témami kresieb bolo uplatnenie technológií, kozmonautika, mimozemské civilizácie, ale aj dôležité úlohy spoločnosti, ako triedenie odpadu či ochrana životného prostredia.

"Výtvarnej technike ani farbám sa medze nekladú. Ak vidia deti svet pozitívne, dáva to dobré vyhliadky do budúcnosti aj nám, dospelým," povedala generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Spresnil, že v súťaži sú dve kategórie, do prvej sa môžu prihlásiť žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl, v druhej kategórii súťažia diela žiakov druhého stupňa. Svoje vízie, nápady a sny na výkrese môžu naskenovať alebo odfotiť smartfónom či tabletom a nahrať na webovú stránku www.buducnostsveta.sk. Výhercovia získajú hodnotné ceny.

Výtvarné diela do súťaže môžu poslať žiaci s podporou rodičov a učiteľov do 30. apríla 2017. O víťazoch rozhodne porota zložená zo zástupcov SIEA a odborníkov z oblasti výtvarného umenia a detskej psychológie. Spoločne vyžrebujú špeciálnu Cenu Slovenských elektrární, jej víťaz získa pre svoju triedu celodenný zájazd do Energolandu v Mochovciach a ďalšie odmeny, ktoré sú pre ocenených účastníkov pripravené. Výsledky súťaže nájdu jej účastníci na webovej stránke projektu 25. mája 2017. Zástupcovia SIEA osobne odovzdajú ceny víťazom na Deň detí 1. júna 2017.