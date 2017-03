PSA sa stane dvojkou na európskom trhu, brexitu sa nebojí

dnes 10:46 -

Americký koncern General Motors (GM) sa dohodol na predaji svojej stratovej európskej divízie Opel francúzskej automobilke PSA Group za 2,2 miliardy eur. To povedie ku vzniku druhej najväčšej automobilky v Európe (po Volkswagene), ktorá bude schopná ročne vyprodukovať 5 miliónov áut.

PSA sa pri kúpe spojila s francúzskou bankou BNP Paribas. Automobilka prevezme od GM 12 výrobných závodov, ktoré zamestnávajú približne 40.000 ľudí. Americký koncern si však ponechá svoje centrum v talianskom Turíne. A obe firmy, PSA aj GM, ktoré už v minulých rokoch vyvíjali spoločné aktivity, budú pokračovať v spolupráci na technológiách pre elektromobily a v rámci už existujúcej dohody aj v dodávkach pre niektoré modely Buick.

Kúpa firmy Opel je veľkým obratom pre skupinu PSA, ktorú len pred tromi rokmi zachránila finančná injekcia od francúzskeho štátu a čínskych investorov.

Generálny riaditeľ PSA Carlos Tavares dúfa, že sa mu podarí nadviazať na úspech pri ozdravení PSA a zopakuje ho aj v prípade Opela, ktorý od roku 1999 vykazuje straty.

Dohodu musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady. Kúpa európskej divízie GM francúzskou automobilkou však vyvolala v Nemecku aj v Británii obavy zo straty pracovných miest. Tavares preto sľúbil, že dodrží existujúce záväzky GM voči robotníkom.

PSA vďaka kúpe Opela získa prístup k jeho technológiám a tiež možnosť ušetriť na nákladoch, napríklad pri výrobe motorov a ďalších komponentov. Konkrétnejšie, očakáva ročné úspory na nákladoch vo 1,7 miliardy eur po roku 2026.

Cena za Opel je relatívne nízka. Dôvodom sú veľké príspevky na dôchodky pre zamestnancov firmy.

PSA sľúbil, že vráti značky Opel a Vauxhall k zisku, pričom ich prevádzková marža by v priebehu troch rokov mala dosiahnuť 2 % a do roku 2026 by sa mala zvýšiť na 6 %.

GM dostane 1,32 miliardy eur za výrobné podniky Opela - 650 miliónov eur v hotovosti a 670 miliónov eur vo forme oprávnenia na kúpu akcií PSA. Okrem toho francúzska automobilka spolu s bankou BNP Paribas zaplatia ďalších 900 miliónov eur za finančnú divíziu Opela, ktorá bude ich spoločným podnikom.

GM sa po predaji Opela stiahne z Európy. Americký koncern čelil tlaku investorov, ktorí sa chceli zbaviť stratových závodov a sústrediť sa na rast ziskovosti a nie na súboj o post najväčšieho svetového výrobcu áut.

Tavares v súvislosti s prevzatím britských závodov Vauxhall a blížiacim sa brexitom skonštatoval, že to považuje za veľkú príležitosť. Francúzsky koncern bude mať totiž v prípade tzv. tvrdého brexitu a zavedenia ciel svoje továrne priamo v Británii, vyhlásil Tavares.