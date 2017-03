Samospráva Lučenca sa uchádza o 227.000 eur na zlepšenie vybavenia škôl

dnes 10:31 -

Zhruba 227.000 eur na zriadenie nových učební a knižníc v šiestich základných školách mesta žiada samospráva Lučenca v rámci aktuálnej výzvy ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, týkajúcej sa budovania a zlepšenia technického vybavenia školských zariadení. Príslušný zámer schválili lučeneckí mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí.

„Takto by sme si vlastne vedeli dovybavovať učebne a presadzovať viac polytechnickú výchovu, ktorú začíname už od učební v materskej škole (MŠ) presadzovať aj do niektorých základných škôl (ZŠ),“ uviedla na margo zapojenia sa do výzvy primátorka Alexandra Pivková.

Ako ďalej spomenula, ide o dvojkolovú výzvu. Ak bude zámer mesta v prvom kole úspešný, v druhom už môže predkladať konkrétne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. „Pokiaľ budeme podporení, spoluúčasť mesta bude vo výške necelých 12.000 eur,“ dodala.

Za získané prostriedky by chcela samospráva zriadiť jazykovú učebňu v ZŠ a MŠ na Ulici J. Kármána a v ZŠ na Haličskej ceste, ako aj školskú knižnicu a učebňu informačno-komunikačných technológií (IKT) v ZŠ na sídlisku Rúbanisko II. Pribudnúť by mala i školská knižnica v ZŠ s MŠ na Bratríckej ulici, polytechnická učebňa v ZŠ s MŠ na Kubínyiho námestí či jazyková a IKT učebňa v ZŠ na Vajanského ulici.