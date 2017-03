O mesiac bude v obehu nová 50-eurová bankovka

dnes 10:16 -

Eurosystém dokončuje prípravy na zavedenie novej bankovky v hodnote 50 eur. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska (NBS) v tlačovej správe, nová bankovka zo série Európa bude zavedená do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov, a to v celej eurozóne od 4. apríla 2017. Eurosystém pre tento účel zabezpečil 5,4 miliardy kusov bankoviek. Po bankovkách 5 eur, 10 eur a 20 eur je nová 50-eurová bankovka štvrtou nominálnou hodnotou druhej série eurových bankoviek, známej ako séria Európa.

Päťdesiateurové bankovky prvej série budú aj naďalej obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať. Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude podľa NBS oznámený v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia.

Séria Európa je druhá séria eurových bankoviek, ktorá sa postupne uvádza do obehu. Prvá bankovka zo série Európa, päťeurovka, bola do obehu uvedená 2. mája 2013 v Bratislave. Novú desaťeurovú bankovku zaviedli do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov v celej eurozóne 23. septembra 2014. Nasledovala bankovka v hodnote 20 eur 25. novembra 2015. Ďalšie nové bankovky prídu na rad postupne. Súčasné eurobankovky, ktoré sú v obehu od januára 2002, plánuje Európska centrálna banka postupne stiahnuť.