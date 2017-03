Vývoj chudoby v Nemecku: Nový rekord, pod hranicou až 13 miliónov ľudí

Zdroj: ČTK;ČT

Foto: TASR/AP

dnes 9:23 -

Správa o vývoji chudoby v Nemecku 2017 (Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland 2017) sleduje obdobie medzi rokmi 2005 až 2015. Dochádza k záveru, že pred dvoma rokmi žilo v Nemecku rekordných asi 12,9 milióna chudobných osôb, teda tých, ktoré mali menej ako 60 percent stredného príjmu.

Za hranicu chudoby sa v Nemecku považuje mesačný príjem:

942 eur pre samostatne žijúcich bezdetných

1225 eur rodič samoživiteľ s dieťaťom do 14 rokov

1413 eur rodič samoživiteľ s dieťaťom od 14-18 rokov

1507 eur rodič samoživiteľ s dvoma deťmi do 14 rokov

1696 eur rodič samoživiteľ s dvoma deťmi, jedno pod 14 rokov, druhé do 18 rokov

1884 eur rodič samoživiteľ s dvoma deťmi medzi 14 až 18 rokov

1413 eur pre bezdetný pár

1696 eur pár s jedným dieťaťom do 14 rokov

1884 eur pre pár jedným dieťaťom vo veku medzi 14-18 rokov

1978 eur pre pár s dvoma deťmi maldšími než 14 rokov

2167 eur pre pár jedným dieťaťom pod 14 rokov a druhým mladším než 18 rokov

2355 eur pre pár s dvoma deťmi vo veku medzi 14 -18 rokov





Do roku 2010 chudoba klesala, následne ale začala rásť. Stúpajúca tendencia sa prejavila na území bývalého západného Nemecka a v metropole Berlíne. Výnimku predstavuje iba Bavorsko a mesto Hamburg, kde podiel chudobných viac-menej stagnoval. Chudobných naopak výrazne ubudlo v spolkových krajinách bývalého východného Nemecka.

Rady chudobných sa rozširujú vo všetkých ohrozených skupinách. Medzi chudobnými je už

- 59 percent nezamestnaných,

- 44 percent matiek samoživiteliek,

- 34 percent cudzincov,

- 32 percent osôb s nízkou kvalifikáciou a

- 25 percent mnohodetných rodín.

Za alarmujúce označil denník Die Zeit zvýšenie chudoby u dôchodcov. Kým v roku 2005 predstavoval podiel chudobných medzi seniorov 10,7 percenta, v roku 2015 to už bolo 15,9 percenta, čo predstavuje nárast okolo 49 percent.

Zmeniť nepriaznivé trendy môžu hlavne zásahy štátu, myslia si autori správy. Požadujú preto obrat vo vládnej sociálnej a daňovej politike, ako aj opatrenia na podporu bytovej výstavby a rozširovania verejných služieb.



Názory na to, ako sa Nemcom v skutočnosti darí, sa rôznia. Niektorí zdôrazňujú, že nožnice medzi chudobnými a bohatými sa roztvárajú a čisté príjmy rastú len pomaly. Najchudobnejším Nemcom dokonca za posledných dvadsať rokov o desať percent klesli.

Iní spomínajú rast HDP, flexibilný pracovný trh alebo rekordne nízku mieru nezamestnanosti. "Tridsať až štyridsať percent ľudí z tohto vývoja nemá nič. Ich životný štandard sa nezlepšil," upozorňuje ale spoluautor štúdie a prezident Spolkového solidárneho zväzu Wolfram Friedersdorff.