Ceny dovozu do Nemecka v januári prudko vzrástli, až o 6 %

dnes 17:01 -

Ceny dovozu do Nemecka v januári vzrástli viac ako ekonómovia odhadovali. Dosiahli pritom najvyššiu úroveň za takmer šesť rokov. To signalizuje, že aj spotrebiteľská inflácia v krajine by mohla nabrať väčšie tempo. Informoval o tom dnes spolkový štatistický úrad Destatis.

Podľa štatistík sa dovozné ceny v najväčšej ekonomike eurozóny v januári zvýšili medziročne až o 6 %. Analytici však očakávali, že stúpnu o niečo menej, a to o 5,5 %. Januárové tempo rastu cien importu sa prudko zrýchlilo v porovnaní s decembrom, keď dosiahlo 3,5 % a bolo najväčšie od mája 2011.

V medzimesačnom porovnaní sa ceny januárového dovozu do Nemecka zvýšili o 0,9 %, zatiaľ čo analytici počítali s ich nárastom o 0,5 %.

Štatistiky tiež ukázali, že index dovozných cien po vylúčení cien ropy a ropných produktov v januári vzrástol medziročne o 3 %.

Aj medziročné tempo rastu cien exportu z Nemecka sa v januári zrýchlilo na 1,8 % z 1,1 % v decembri. Medzimesačne stúpli ceny exportu o 0,6 %.

Tempo rastu spotrebiteľskej inflácie v Nemecku sa vo februári zrýchlilo na 2,2 % z januárových 1,9 %. Dosiahlo tak najvyššiu úroveň od polovice roka 2012 a prekročilo aj 2-% cieľovú hranicu Európskej centrálnej banky. Vývoj cien importu tak signalizuje, že spotrebiteľská inflácia by sa mohla ešte viac zrýchliť.