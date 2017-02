Emócie vedú k iracionálnym rozhodnutiam, obchodovanie nechajme na umelú inteligenciu

Zdroj: Bloomberg

Babak Hodjat je vedec z oblasti počítačových technológií, je držiteľom 21 patentov a je spoluzakladateľom spoločnosti Sentient Technologies, v ktorej pracujú ľudia z Amazonu, Applu, Googlu, Microsoftu a ďalších významných technologických spoločností.

Hodjat založil prvý hedžový fond, ktorý sa spolieha výhradne na umelú inteligenciu. Jeho spoločnosť už takmer desať rokov vyvíja umelú inteligenciu, ktorá môže sledovať miliardy dát, určovať trendy, učiť sa a obchodovať s akciami. Verí, že dokáže vyvinúť softvér, ktorý porazí aj najlepších hráčov pokra. Dokonca môže poraziť i profesionálov na Wall Street. Sentient sa spolieha na "evolúciu". Jej stroje realizujú po celom svete obrovský počet simulovaných obchodov a z nich sa učia. Neúspešné obchodné stratégie sú eliminované, tie úspešné sa stávajú súčasti "génov" celej umelej inteligencie.

Sentient nezverejňuje svoje doterajšie investičné výsledky a ani detaily ohľadom technológií, ktoré používa. Stále tak nie je jasné, nakoľko výhodné je odovzdať investovanie do rúk umelej inteligencii. Využívajú ju aj tradičné hedžové fondy ako Bridgewater Associates, Point72 a Renaissance Technologies, avšak iba pre vytváranie nápadov a investičných téz. Rozhodovať o investíciách stále musia ľudia.

Babak Hodjat

Sentient stále obchoduje len so svojimi peniazmi, ale pozorne ho sleduje celá finančná komunita aj ľudia zaoberajúci sa umelou inteligenciou. Nello Cristianini z University of Bristol tvrdí, že práve trading je jednou z desiatich oblastí, v ktorých môže umelá inteligencia uspieť najviac. Obchodné algoritmy môžu mať podľa neho plnú autonómiu. Môžu sledovať dáta, rozhodovať sa a vydávať príkazy.Vedec Anthony Ledford, ktorý pracuje pre londýnsky hedžový fond Man AHL, je opačného názoru. Pred prílišným spoliehaním sa na umelú inteligenciu v oblasti investovania varuje. Tvrdí, že okolo celej veci je teraz veľký rozruch, reálne výsledky ale zatiaľ za očakávaním zaostávajú.Tristan Fletcher, ktorý sa tiež zaoberá umelou inteligenciou a pracuje pre jeden z hedžových fondov, k tomu dodáva, že investori môžu váhať s tým, aby dali všetky svoje peniaze k dispozícii fondu, o ktorého stávkach rozhoduje iba počítač. Sú totiž väčšinou konzervatívni a Fletcher podľa svojich slov stále nepozná nikoho, kto by svoje peniaze skutočne zveril iba umelej inteligencii.