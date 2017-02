Faber: Trumpova politika podporuje Áziu, ale nie z takého dôvodu ako by ste predpokladali

Zdroj: CNBC

Foto: YT/bloomberg

dnes 13:35 -

"Trump môže zverejňovať tvrdé tweety, ale to pošle ázijské trhy smerom dole len na krátky čas," povedal Dr. Skaza pre televíziu CNBC. "Dnes tu máme čínskocentrickú Áziu. Vývoz z Taiwanu, Južnej Kórey, do Číny je oveľa dôležitejší než do USA. Pre všetky ázijské krajiny je vývoz do Číny kľúčový, turisti z Číny sú kľúčoví."

Počas svojej kampane Trump hovoril o Číne ako o menovom manipulátorovi, ktorý si takto vytvára konkurenčné obchodné výhody, a to aj napriek tomu, že krajina aktuálne posilňuje svoju menu.

"Keď vidíte pána Trumpa, ako karhá exportné krajiny Ázie, ako označuje Čínu za úradného menového manipulátora a tak ďalej, aká asi bude reakcia vedenia v Pekingu?" pýta sa Faber. "Všetci v Ázii a na celom svete, vrátane Mexika a Európy budú hovoriť, že USA už nie sú viac spoľahlivým obchodným partnerom a spoľahlivým spojencom. Číňania sa v podstate snažia o rast založený na domácej spotrebe."

Faber poukázal na rast vývozu z Taiwanu a Južnej Kórey do Číny počas posledných troch mesiacov, pripisoval ho čínskej domácej spotrebe a nie vývozu do USA. Povedal, že očakáva, že ázijské akciové trhy pocítia tento prínos, ale aj hongkonské a singapurské trhy by mali ponúknuť okolo 15 percent v tomto roku, vrátane dividend.

Faber očakáva, že americké trhy nemusia fungovať rovnako dobre ako tie na rozvíjajúcich sa trhoch, a to napriek nedávnej rally na Wall Street. Poznamenal, že ekonomická expanzia USA a býčí trh tu boli okolo 8 rokov a už budú „maturovať“.