J. NAGY: EÚ sa musí postaviť na čelo svetového obchodu

dnes 12:31 -

"Po tom, keď USA zvažujú celoplošné dovozné clá a zaradom si odrezávajú obchodné partnerstvá, je šancou pre EÚ, aby sme sa stali my lídrom svetového obchodu, globalizácie, ktoré zastaviť alebo ignorovať aj tak nedokážeme," uviedol poslanec Európskeho parlamentu zo skupiny Európskej ľudovej strany. Podľa poslanca za Most-Híd svet by považoval schválenie dohody CETA s Kanadou za silný signál líderstva a v porovnaní s Čínou či Japonskom EÚ má na to najlepšie predpoklady, vzťahy a inštitúcie, aby túto rolu prevzala.

"Nesmieme zaváhať, a my, nové členské krajiny by sme mali tvrdo stáť za takou ambíciou, veď za socializmu sme zažili výsledok obchodnej a technologickej izolácie, čoho smutný výsledok cítime dodnes. Dohoda o slobodnejšom obchodovaní prináša lepší výber a nižšie ceny pre spotrebiteľov, bezbariérové obchodovanie otvorí nové trhy, čo vytvorí viac a lepšie platených pracovných miest," uzavrel József Nagy.

Ak dohodu schváli Európsky parlament, ešte ju musí ratifikovať 38 národných a oprávnených regionálnych parlamentov v členských štátoch. Clá a takzvané netarifné, administratívne bariéry ako colné odbavenie či certifikáty by mali padnúť už v marci. Najskôr sa to môže prejaviť v rozbehnutí internetového predaja smerom do Kanady a späť.

Informáciu TASR poskytol poslanec Európskeho parlamentu József Nagy.