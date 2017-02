Rast britskej ekonomiky sa podľa Európskej komisie spomalí

dnes 14:16 -

Ekonomický rast Veľkej Británie sa napriek odolnosti v druhej polovici minulého roka podľa najnovšej predikcie Európskej komisie (EK) v tomto a budúcom roku spomalí. Vplyv referenda o odchode Británie z Európskej únie krajina na svojom ekonomickom raste ešte len pocíti, uviedla EK v zimnej prognóze, ktorú zverejnila v pondelok na svojej internetovej stránke. Po silnom raste v minulom roku o 2 percentá si britská ekonomika podľa EK tempo posilňovania v podstate udrží aj v prvom kvartáli tohto roka, ale potom sa zreteľne spomalí a za celý tento rok sa hrubý domáci produkt Británie zväčší iba o 1,5 percenta.

V budúcom roku komisia predpokladá ďalšie spomalenie rastu britskej ekonomiky na úroveň 1,2 percenta. Nezamestnanosť v Británii sa podľa predpovede EK v budúcom roku mierne zvýši, a to na 5,6 percenta. Komisia očakáva rýchly rast inflácie v krajine v tomto roku na úroveň 2,5 percenta a jej ďalšie posilnenie v budúcom roku na 2,6 percenta. Inflácia v Británii tak bude nad hranicou 2 percentá, ktorú Bank od England považuje za želanú úroveň.

Ekonomika eurozóny by mala v tomto roku podľa predikcie komisie posilniť o 1,6 % a v budúcom roku o 1,8 %. Nezamestnanosť v eurozóne sa podľa predpovede EK zníži v tomto roku na 9,6 % z vlaňajších 10 % a v budúcom roku by mala opäť klesnúť a to na 9,1 %.