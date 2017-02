Opozícii sa nepodarilo zmeniť zákon o obchodovaní s emisiami

dnes 12:01 -

Do druhého čítania neprešiel návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Poslankyňa za stranu SaS Anna Zemanová chcela, aby minimálne 50 % finančných prostriedkov získaných z dražieb kvót bolo použitých na projekty znižovania emisií, na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov, či na zvýšenie energetickej efektívnosti. Ročne podľa nej ide o prostriedky v objeme približne 140 miliónov eur.

Podľa Zemanovej cieľom návrhu bolo dosiahnuť transparentnosť použitia výnosu z dražieb kvót. Zákon síce predpokladá podľa nej dohodu ministerstva financií a ministerstva životného prostredia, obsah dohody je však ponechaný na spomínané dve ministerstvá. Navrhovanou novelou zákona sa mal do procesu prijímania dohody včleniť ďalší subjekt kontroly tak, aby mohlo byť zabezpečené dodržanie percentuálnych rozpätí použitia výnosu z dražieb ustanovených v zákone. Novým subjektom kontroly používania prostriedkov z predaja emisných kvót mal byť parlamentný výbor.

Do druhého čítania neprešiel ani ďalší návrh poslancov za SaS Renáty Kaščákovej, Miroslava Ivana a Milana Laurenčíka na vydanie novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý sa týkal zrušenia krajských organizácií cestovného ruchu. S touto novelou nesúhlasil napríklad aj Bratislavský samosprávny kraj, podľa ktorého by zrušenie organizácií narušilo kontinuitu turistických ponúk regiónu a jednotlivé obce či mestá by si tak namiesto spolupráce konkurovali.