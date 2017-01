J.Dijsselbloem: Európa bude v budúcich rokoch odkázaná sama na seba

dnes 19:01 -

Prezident Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem je vzhľadom na politiku "America first" Donalda Trumpa presvedčený, že Európa bude v blízkej budúcnosti odkázaná sama na seba. "Som presvedčený, že v nadchádzajúcich rokoch zostaneme sami," povedal pred stretnutím ministrov financií eurozóny v Bruseli. "Mohlo by to byť dobré a možno aj presne to, čo Európa potrebuje, aby lepšie spolupracovala a vyriešila svoje problémy."

Podľa jeho názoru je v prvom rade potrebné posilniť ekonomickú rovnováhu. Hospodárske rozdiely sa medzi severom a juhom v Európe, no najmä v eurozóne, stávajú čoraz závažnejším problémom. Štátna zadlženosť v krajinách južnej Európy, napríklad, Grécku, Taliansku a Portugalsku, narastá oveľa rýchlejšie než v strednej a severnej Európe.