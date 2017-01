Deficit verejných financií eurozóny aj celej EÚ vzrástol

dnes 12:31 -

Sezónne upravený deficit verejných financií eurozóny v treťom kvartáli vlaňajška bol na úrovni 1,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), čiže vzrástol z úrovne 1,5 % HDP v druhom kvartáli. V rámci celej Európskej únie sa deficit verejných financií v treťom štvrťroku 2016 medzikvartálne zvýšil na 1,9 % z úrovne 1,8 % HDP. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Na Slovensku sa deficit verejných financií medzikvartálne znížil, a to na 1,8 % HDP v treťom kvartáli z úrovne 2,5 % HDP, na ktorej bol za apríl až jún 2016.

Verejný dlh eurozóny v závere tretieho kvartálu tohto roka bol na úrovni 90,1 % HDP, čiže klesol oproti úrovni 91,2 % HDP v závere druhého kvartálu. V rámci celej EÚ verejný dlh klesol z 84,2 % HDP na 83,3 % HDP. Medziročne sa verejný dlh v treťom kvartáli znížil v rámci eurozóny, a to z 91,5 % HDP na 90,1 % HDP, aj v rámci celej EÚ, a to z 85,9 % HDP na 83,3 % HDP. Verejný dlh Slovenska bol v závere tretieho kvartálu tohto roka vo výške 52,7 % HDP, čiže klesol o 0,2 percentuálneho bodu (pb) oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Aj medziročne sa slovenský verejný dlh znížil, a to o 0,8 pb z úrovne 53,5 % HDP, na ktorej bol v druhom štvrťroku 2015.

ku;dn