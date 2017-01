Takmer všetky hlavy štátov, ktoré vládli počas finančnej krízy, už nie sú pri moci

Zdroj: qz

Tipli ste si správne?, Sú to:

turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (2003),

nemecká kancelárka Angela Merkelová (2005),

a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (2009).



Celý rad súčasných lídrov vstúpil do politiky v čase finančnej krízy, alebo v tom čase neboli politicky činní vôbec. Napríklad v roku 2008, súčasný kanadský premiér Justin Trudeau práve začal slúžiť v poslaneckej snemovni a prezident USA Donald Trump nakrúcal prvú sériu Celebrity Apprentice.

Dáta poukazujú na Angelu Merkelovú, ako na svetového vodcu. Dnes je jedinou hlavou štátu z poprednej desiatky svetových ekonomík, ktorá vo funkcii prežila finančnú krízu.

To znamená, že už len niekoľko aktuálnych politických predstaviteľov si presne pamätá devastáciu spôsobenú slabými úverovými štandardmi, ratingové omyly a finančnú dereguláciu. Tak, ako finančná kríza z roku 2008 ustupuje čoraz ďalej do minulosti, možno by nebolo na škodu, si pripomenúť určité lekcie.