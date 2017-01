Keď sa boháči podobajú psychopatom: Ideálne črty aby ste uspeli v nemilosrdnej kapitalistickej spoločnosti

Zdroj: Forbes

Foto: thinkstock

dnes 0:13 -

"Keď hovoríte s psychopatom, cítite, že sa od ostatných ľudí značne líši," povedal Ronson pre magazín Forbes, "nemajú určité rysy, ktoré sú vlastné človeku: chýba im empatia, láskavosť či výčitky svedomia."

Podľa Ronsona je výskyt psychopatie medzi generálnymi riaditeľmi obchodných spoločností štyrikrát vyšší ako u bežnej populácie. Prostredie moderných korporácií, plné stresu, manipulácií a komandovania, ale aj peňazí, materiálnych statkov a moci, im totiž mimoriadne sadne.

Nedostatok empatie

Empatia je niečo, čoho psychopati obvykle nie sú schopní. Nedokážu sa vcítiť do pozície iných, ani reagovať na ich emócie adekvátnym spôsobom. A podľa sociálnych psychológov z univerzít v Amsterdame a v Berkeley majú s empatiou určitý problém aj tí, ktorí sú mocní a bohatí. Vedci pri experimentoch, v ktorých spárovali osoby s rôznymi životnými skúsenosťami a príbehmi a rôznym spoločenským postavením, zistili, že ľudia s vysokým spoločenským statusom nemajú problém s empatiou. Avšak len vtedy, ak komunikujú s rovnako úspešnou osobou. K osobám, ktoré sú im viac "sociálne vzdialené", sú naopak empatickí v oveľa menšej miere.



Manipulatívny šarm

Dostávajú sa manažéri po kariérnom rebríčku smerom hore vďaka svojmu rozhodovaniu a víziám, alebo preto, že dokážu manipulovať s ostatnými? Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Psychology, Crime and Law skôr platí to druhé. Vedci porovnali výsledky psychologického testu, ktorý vyplnila skupina usvedčených zločincov-psychopatov a skupina vedúcich pracovníkov z popredných britských firiem. V charakteristikách, ako sú nedostatok svedomia, ochota využívať ostatných či schopnosť manipulácie s mocnými ľuďmi, uspeli manažéri ešte o niečo lepšie ako zločinci.





Nedostatok súcitu

Psychopati sú zvyčajne charizmatickí a šarmantní, avšak keď ich správanie poškodí ostatných, nič si z toho nerobia. Skôr naopak, niekedy z toho majú dokonca radosť. A presne tieto črty sú podľa Ronsona ideálnou kombináciou, ako uspieť v dnešnej nemilosrdnej kapitalistickej spoločnosti. Inými slovami, chlad a nedostatok súcitu sa v obchodnom prostredí stávajú pozitívnymi vlastnosťami, zatiaľ čo pocity ľútosti a viny sú niečím, čo vás môže stáť úspech.

Neetické správanie sa

Podľa niekoľkých štúdií publikovaných Národnej akadémiou vied USA majú príslušníci vyšších spoločenských tried oveľa väčšiu tendenciu podvádzať a správať sa neeticky v mnohých oblastiach života, rovnako ako psychopati. Častejšie napríklad porušujú dopravné predpisy, podvádzajú, aby zvýšili svoje šance na výhru, klamú pri rôznych vyjednávaniach a nerobí im problém ani neetické rozhodovanie či neetické správanie sa v práci.

Averzia k nude

Psychopati často páchajú trestnú činnosť, alebo zraňujú ostatných, len preto, že sa práve nudia. A táto túžba po vzrušení je vlastná aj bohatým a úspešným ľuďom. O to, čo je príliš všedné, alebo sa stále opakuje, strácajú obe skupiny rýchlo záujem. "Psychopat by pokojne mohol byť brilantným CEO," povedal Ronson pre Forbes, "ale len krátkodobo, vždy chce urobiť "rýchly rez" a ísť ďalej," dodal.