Rokovania o obchodnej dohode s Novým Zélandom by sa mohli začať tento rok

dnes 18:01 -

Európska únia (EÚ) by chcela tento rok spustiť rokovania o obchodnej dohode s Novým Zélandom, uviedol dnes po stretnutí s čerstvým novozélandským premiérom Billom Englishom predseda Európskej rady Donald Tusk. Nový Zéland označil za blízkeho partnera EÚ v oblasti bezpečnosti.

"Nový Zéland a Európska únia zostávajú blízkymi priateľmi a partnermi. Dnes sme sa zhodli na výborných bilaterálnych vzťahoch, ktoré chceme naďalej rozvíjať," uviedol Donald Tusk. Povedal to pri prvej návšteve novozélandského premiéra, ktorý nastúpil do funkcie vlani v decembri, v Bruseli.

V tejto súvislosti spomenul pripravované rokovania o dohode o voľnom obchode, ktoré by sa mohli začať už tento rok. "Takáto dohoda by povzbudila ekonomický rast, investície a tvorbu pracovných miest na oboch stranách. Tiež by vyslala jasný signál o ochote otvárať ekonomiku a obchod v čase, keď sú na vzostupe protekcionistické opatrenia," uviedol predseda Európskej rady.

Po vlaňajšom schválení obchodnej dohody s Kanadou plánuje Únia podobné zmluvy uzavrieť aj s východoázijskými štátmi. Snahu o urýchlenie rokovaní a dosiahnutie podobnej zmluvy s Úniou do konca roka dalo minulý týždeň najavo Japonsko. Osud pripravovanej dohody TTIP s USA zostáva otázny.