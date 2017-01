Čína plánuje ďalej znižovať produkciu ocele

dnes 11:16 -

Čína bude aj v aktuálnom roku pokračovať v znižovaní produkcie ocele a uhlia. Vyhlásil to v utorok šéf Xu Shaoshi, šéf Štátnej komisie pre rozvoj a reformu. Vlani podľa neho krajina znížila produkciu ocele o 45 mil. ton a uhlia o 250 mil. ton. To zasiahlo 800 tisíc zamestnancov v oceliarskom a banskom odvetví, pričom novú prácu do konca roka našlo 700 tisíc z nich, povedal Xu. Ako dodal, kapacity "aktívne" znižujú aj výrobcovia cementu a skla. Tohtoročný ciel je "náročnejší", vláda však bude postupovať v súlade so svojou základnou líniou, povedal Xu bez bližších údajov.

Šéf štátnej plánovacej komisie zároveň vyjadril nádej, že vzťahy medzi Čínou a USA zostanú konštruktívne aj po nástupe prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Číne hrozí zavedením antidumpingových ciel. Rozdielne názory v otázkach obchodu by mali obe strany riešiť "prostredníctvom dialógu, na základe vzájomného rešpektu a rovnosti", povedal Xu. "Všetci si myslíme, že udržanie harmonických vzťahov medzi USA a Čínou je veľmi dôležité pre celý svet," zdôraznil čínsky predstaviteľ.

Čína, ktorá je najväčším svetovým producentom a exportérom ocele, čelí kritike, že udržiava v prevádzke aj stratovú výrobu. Podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj bola globálna výrobná kapacita ocele v roku 2015 na úrovni 2,37 mld. ton. Použitých však bolo iba 67,5 %, kým v roku 2014 to bolo 70,9 %.