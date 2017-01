Pokles kurzu libry zníži kúpnu silu britských spotrebiteľov

dnes 17:01 -

Prepad kurzu britskej libry podľa centrálnej banky zníži kúpnu silu britských spotrebiteľov.

Znehodnotenie britskej meny, ktoré spôsobilo hlasovanie za vystúpenie krajiny z Európskej únie (EÚ), zvýši ceny v obchodoch, uviedol hlavný ekonóm britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Andy Haldane. "To bude mať zase negatívny vplyv na kúpnu silu spotrebiteľov a môže to viesť k tomu, že znížia svoje výdavky."

Britská ekonomika zatiaľ zvláda hlasovanie za brexit lepšie, než sa predpokladalo. Index nákupných manažérov (PMI) v dominantnom sektore služieb v decembri vzrástol prekvapivo až o 1 bod na 56,2 bodu a dostal sa na najvyššiu úroveň za takmer 1,5 roka.

Pozitívny vývoj v sektore služieb je jedným faktorom, prečo britská ekonomika zatiaľ nad očakávania dobre zvláda brexit, uviedol hlavný ekonóm inštitútu Markit Chris Williamson. PMI nad 50-bodovou hranicou signalizuje expanziu.

Vyhliadky pre rok 2017 sú však horšie. Experti, oslovení agentúrou Reuters, počítajú v tomto roku so zvýšením britského hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,1 %, čo je približne polovica v porovnaní s nárastom v roku 2016. Jedným z dôvodov je práve prudký pokles libry po júnovom referende, čo zdražuje dovoz. Rokovania o vystúpení krajiny z EÚ by sa mali začať najneskôr v koncom marca.