Typ vtáčej chrípky, ktorú potvrdili v SR, by sa nemal prenášať na ľudí

Subtyp vírusu vtáčej chrípky, ktorá sa objavila na Slovensku, by sa podľa epidemiológov nemal prenášať na ľudí. Vírus A(H5N8) doteraz potvrdili iba u zvierat a nezaznamenal sa jeho prenos zo zvierat na ľudí.

"Predpokladáme, že vírus A(H5), ktorý bol potvrdený v SR, bude po bližšej špecifikácii zhodný s vírusom A(H5N8)," povedal pre TASR hlavný hygienik SR Ján Mikas. Úrad verejného zdravotníctva SR epidemiologickú situáciu na Slovensku naďalej monitoruje.

Riziko nakazenia sa vírusom A(H5N8) pre ľudí pri pobytoch v štátoch, kde sa potvrdil, je tak nízke. "Ochorenie u ľudí vyvolané vírusom A(H5N8) sa doteraz nevyskytlo. Pri pobyte v mestských častiach nedochádzajú bežne ľudia do priameho kontaktu s vtákmi, hydinou, ani s ich výlučkami," vysvetlila hovorkyňa úradu Zuzana Drobová.

Vírus vtáčej chrípky typu A má niekoľko subtypov. V minulosti bol v krajinách juhovýchodnej Ázie zaznamenaný výskyt viacerých ohnísk nákazy vírusom vtáčej chrípky typu A, ale subtypu (H5N1), nielen u divo žijúcich vtákov, v chovoch hydiny, ale aj u ľudí.

Vírusmi vtáčej chrípky sú najviac ohrození cestujúci do oblastí a prichádzajúci z oblastí s výskytom vtáčej chrípky, zamestnanci v hydinárskom priemysle, ktorí prichádzajú do kontaktu so živou hydinou, respektíve surovým hydinovým mäsom. Rovnako zamestnanci v živočíšnej výrobe, najmä v chovoch a spracovaní hydiny či veterinárni lekári. V riziku sú aj osoby v úzkom kontakte s chorým, zdravotnícki pracovníci zabezpečujúci izoláciu chorých a liečbu, chovatelia vtáctva a poľovníci.

Dôležité je dodržiavať zásady osobnej hygieny, nechytať uhynuté zvieratá holými rukami. Potrebná je zvýšená ostražitosť pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri styku s voľne žijúcim vtáctvom, je dôležité dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov.

"V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva, najmä náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého, či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu," zhrnula Drobová.