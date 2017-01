Súkromný dopravca RegioJet je tiež pripravený rokovať s ministerstvom dopravy

dnes 12:16 -

Súkromný dopravca RegioJet, ktorý v utorok (3. 1.) oznámil svoj zámer prestať vypravovať vlaky na trase Bratislava - Košice, je tiež pripravený rokovať s ministerstvom dopravy.

"S ministerstvom komunikujeme a deklarovali sme našu pripravenosť na rokovanie a čakáme na návrh ďalšieho postupu zo strany ministerstva," uviedol dnes pre TASR hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

Postup ministerstva hodnotí dopravca ako korektný, so záujmom riešiť situáciu s ohľadom na budúce fungovanie trhu a služieb zákazníkom na železnici. "S ministerstvom budeme určite rokovať a počkáme si na výsledky týchto rokovaní a prípadne je RegioJet schopný rýchlo a flexibilne zareagovať," avizoval hovorca. Platí však podľa neho stanovisko firmy o pripravovanom odchode z trasy k 31. januáru 2017.

Rezort dopravy totiž v utorok informoval, že je pripravený na prípadné rokovanie so súkromným dopravcom. "Je možné dospieť aj k iným riešeniam, než sú vopred prezentované prostredníctvom médií," uviedli z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

Rezort pritom krok RegioJetu považuje za tlak na zrušenie bezplatnej prepravy a sociálnych zliav. "Ministerstvo dopravy však tento benefit pre študentov a dôchodcov v najbližšom období určite nebude rušiť," dodalo ministerstvo.

RegioJet ako dôvod svojho rozhodnutia odísť z vlakovej trate Bratislava - Košice uviedol opätovné zavedenie InterCity (IC) vlakov na túto trať. Súčasne s cestovným zadarmo v dotovaných rýchlikoch totiž nie je podľa dopravcu na trhu dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa vedeli komerčne nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživiť.

Situáciu by podľa spoločnosti mohla vyriešiť iba zmena systému úhrady cestovného zadarmo tak, aby aj komerčné vlaky mali možnosť osloviť cestujúcich zadarmo. "V prípade, že by štát komerčným dopravcom preplácal len polovicu z toho, čo hradí na kompenzáciu cestovného zdarma v dotovaných rýchlikoch, RegioJet by bol ochotný zaplatiť druhú polovicu z vlastného," uviedol Ondrůj. V takomto prípade by podľa neho mohli na trhu fungovať za rovnakých podmienok komerčné vlaky oboch dopravcov.

Podľa dopravcu však nejde iba o RegioJet, ale všeobecne o fungovanie trhu tak, aby na ňom bola vôbec možná existencia nedotovaných dopravcov a ich ziskového podnikania vrátane IC vlakov štátneho dopravcu a ďalších aj pri existencii cestovného zadarmo. "Kľúčové je, aby nebol trh oklieštený tak, že tí dopravcovia, ktorí jazdia bez dotácií, nemajú možnosť vôbec osloviť viac než 50 % cestujúcich, ktorí jazdia v dotovaných vlakoch zadarmo," doplnil hovorca.

Súčasná situácia by podľa neho znamenala, že na Slovensku zostane zakonzervovaný stav monopolu štátnej Železničnej spoločnosti Slovensko, pretože žiadni iní nedotovaní dopravcovia sa nemajú šancu na trhu uživiť. "Tam, kde by štandardne, rovnako ako v Českej republike na trase Praha - Ostravsko mohli fungovať traja - štyria dopravcovia a súťažiť o zákazníka kvalitou služieb a cenou, to nie je vinou cestovného zadarmo reálne," opísal Ondrůj.