Ford ruší plán výstavby továrne v Mexiku za 1,6 mld. USD

Americká automobilka Ford ruší plánovanú investíciu v objeme 1,6 mld. USD do výstavby nového závodu v Mexiku. Podľa spravodajského portálu bbc.com to oznámil v utorok šéf firmy Mark Fields, ktorý zároveň uviedol, že automobilka vynaloží 700 mil. USD do rozšírenia výrobných kapacít v štáte Michigan. Rozhodnutím automobilka reaguje na prudký pokles predajov malých áut na severoamerickom trhu a zároveň predstavuje "vyjadrenie dôvery" v ekonomickú politiku zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, povedal Fields. Automobilku Ford aj jej konkurenta General Motors (GM) Trump v minulosti opakovane kritizoval za presúvanie výroby do Mexika.

Ešte v utorok Trump prostredníctvom siete Twitter pohrozil uvalením daní na GM General Motors pre dovoz kompaktných vozidiel z Mexika do USA. Jeho vyjadrenie bolo ďalšou z hrozieb, že sa uvalia dane na výrobcov áut, ktorí presúvajú produkciu do Mexika a dopravujú autá späť do USA v rámci Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).

(1 EUR = 1,0465 USD)

