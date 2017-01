Trh práce sa podľa analytikov chystá lámať rekordy

dnes 10:46 -

Pokračujúci hospodársky rast na Slovensku prináša zaujímavé informácie aj z trhu práce. Zamestnanosť naďalej výrazne rastie a slovenské hospodárstvo začína mať značné problémy s obsadením voľných pracovných miest kvalifikovanou pracovnou silou. Tento vývoj by v budúcom roku mohol vyústiť aj do rekordných čísiel. "Ak sa udrží súčasný trend, v roku 2017 by sme mohli dosiahnuť historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti. V priebehu roka 2017 by sme sa mohli dostať pod 8,5 %, kým súčasný rekord z roku 2008 je na úrovni 8,7 %," tvrdí analytik Tatra banky Boris Fojtík.

Zlepšujúca sa situácia na trhu práce sa prejavuje aj na raste reálnych miezd. "Celkovo tieto priaznivé podmienky pomáhajú zvyšovať disponibilný príjem domácností," konštatuje analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Ako dodala analytička Poštovej banky Jana Glasová, rast platov v nominálnom ako aj v reálnom vyjadrení by mal pokračovať aj v roku 2017. "Reálny rast miezd už ale bude o niečo pomalší, nakoľko sa naša krajina vymaní z deflácie a ceny tovarov a služieb začnú v roku 2017 postupne rásť," tvrdí.

Na rast miezd však bude tlačiť aj ďalší fenomén, ktorým je spomínaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Ten nie je problémom iba posledných mesiacov a situácia sa bude vzhľadom na očakávaný vývoj pravdepodobne ďalej zhoršovať. Tlak na rast miezd sa preto bude bezpochyby stupňovať a schopnosť zamestnávateľov reflektovať tieto požiadavky môže byť pre chod tej ktorej organizácie veľmi dôležitý. "Aj keď sila našich odborových združení nie je až taká vysoká ako v západnej Európe, intenzita štrajkov za vyššie mzdy by sa mohla v roku 2017 zvýšiť," myslí si Boris Fojtík z Tatra banky.