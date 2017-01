Ak sa životná úroveň Talianov nezvýši, môžu zvažovať odchod z eurozóny

dnes 12:31 -

Ak sa životná úroveň Talianov nezačne zlepšovať, je možné, že budú eventuálne chcieť odísť z eurozóny. Uviedol to Clemens Fuest, šéf renomovaného nemeckého inštitútu Ifo pre denník Tagesspiegel.

"Životná úroveň Talianov je dnes rovnaká ako v roku 2000. Ak sa nezmení, Taliani môžu v určitom štádiu povedať: Už viac nechceme eurozónu," povedal Fuest denníku.

Domnieva sa tiež, že ak by došlo k situácii, že nemecký parlament by mal hlasovať o záchrannom balíku pre Taliansko, bolo by to veľmi riskantné. Poslanci by totiž zrejme nesúhlasili a tým, aby nemeckí daňoví poplatníci niesli na svojich pleciach také obrovské bremeno, keďže Taliansko je treťou najväčšou ekonomikou eurozóny, čo by sa odrazilo na veľkosti záchranného balíka.

Taliansko však nežiada o záchranný balík. Vláda v Ríme sa aktuálne snaží pomôcť najstaršej banke sveta Monte dei Paschi di Siena a stabilizovať bankový sektor.