Ovocinári vypestovali len 40 % z bežného priemeru úrody

Pod nízkou úrodou ovocia v roku 2016 sa podpísali najmä jarné aprílové mrazy. Slovenskí ovocinári dokážu počas roka vypestovať okolo 58 tisíc ton ovocia mierneho pásma, v tomto roku to bolo len 25 tisíc. To je len 40 % bežného priemeru úrody. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Najväčší výpadok pre mrazy SPPK zaznamenala pri jablkách a hruškách, slivkách a orechoch. Dopestované ovocie, ktoré poznačili aprílové mrazy a odrazilo sa to na ich kvalite a vzhľade, obchodné reťazce odmietli. Ovocinári ho preto zhodnocovali iným spôsobom, napríklad išlo na výrobu džemov, jablkových štiav, alebo sa zhodnotilo v páleniciach.

"Rok 2016 nám priniesol jednu zaujímavú skúsenosť. Zistili sme, že nevieme bojovať proti mrazom, a preto sme začali hľadať rôzne riešenia tohto problému. Dnes už máme viac informácií o možnostiach na protimrazovú ochranu a vieme, že sa tomuto problému musíme ďalej hlbšie venovať, aby sme v budúcnosti dokázali zachrániť čo najviac úrody," skonštatoval predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.

Pod tohtoročnú úrodu sa podľa zástupcov poľnohospodárov podpísali okrem aprílových mrazov aj finančné možnosti ovocinárov, ktoré sa práve pre rozsiahle škody rapídne znížili. "To bude mať vplyv na chod ovocinárskych firiem a pestovateľov ovocia v budúcnosti, na rušenie prevádzok a prepúšťanie zamestnancov," skonštatovala SPPK.

Škody po aprílových mrazoch Ovocinárska únia Slovenska vyčíslila na viac ako 15 miliónov eur. "Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora naďalej zastáva názor, že v budúcnosti treba problematiku odškodňovania zastrešiť takzvaným rizikovým fondom za účasti poisťovní, poľnohospodárov a štátu," uviedla Holéciová.

Tohtoročnú produkciu a hospodársky výsledok ovplyvnili aj lacné dovozy ovocia, najmä poľských jabĺk. Problematické je podľa Holéciovej aj umiestňovanie ovocia zo slovenskej produkcie na pultoch niektorých obchodných reťazcov, ktoré tlačia na nízke ceny, no tým slovenskí pestovatelia nevedia konkurovať.

"Na budúcoročnú produkciu budú mať jednoznačne vplyv následky tohtoročných mrazov, miliónové straty a tým pádom silné ekonomické ohrozenie najmä malých ovocinárskych firiem. Náklady porastú aj z titulu vyššej minimálnej mzdy, ktorá začne platiť od januára 2017," uzavrela Holéciová.