Naše deti vraj budú pracovať oveľa menej! Podľa šéfa najväčšej americkej banky za to môže jeden dôležitý faktor

CEO najväčšej americkej banky JPMorgan Chase Jamie Dimon. Foto: SITA/AP

Generálny riaditeľ najväčšej americkej banky JPMorgan Chase Jamie Dimon je známy ako dlhoročný podporovateľ technologických inovácií. V najnovšom rozhovore však prekvapil vyjadreniami, podľa ktorých môže umelá inteligencia budúcim generáciám priniesť rapídne kratší pracovný týždeň. Podľa Dimonovho názoru umelá inteligencia ovplyvní aj dĺžku života.

„Vaše deti sa dožijú 100 rokov a nebudú mať rakovinu vďaka technológiám,“ uviedol šéf lídra amerického bankovníctva v rozhovore pre spravodajskú televíziu Bloomberg TV. „A pravdepodobne budú pracovať tri a pol dňa v týždni,“ dopĺňa. Dimon si tak myslí, že investície, ktoré v posledných rokoch banka v oblasti umelej inteligencie spravila, prinesú veľkú hodnotu pokiaľ ide o firemný výskum, obchodovanie či zákaznícky servis.

Jamie Dimon je taktiež presvedčený, že rastúce možnosti umelej inteligencie nahradia niektorých ľudí pracujúcich v banke, no argumentuje tým, že technológie vždy nahrádzajú pracovné miesta. Zároveň však podotkol, že JPMorgan Chase príjme ročne asi 30 tisíc pracovníkov a mnoho z prebytočných ľudí bude presunutých na iné pracovné miesta, kde budú zastávať nové úlohy vrámci spoločnosti, informuje portál cnbc.com.

Ovplyvnených bude až 300 miliónov zamestnancov

Podľa nedávno zverejnených dát americkej investičnej banky Goldman Sachs by mohla umelá inteligencia ovplyvniť až 300 miliónov pracovných miest po celom svete. Ani tento údaj sa však nedá brať jednostranne. Zavádzanie nových technológií vždy vytvára aj nové pracovné pozície. Analytici Goldman Sachs tak odhadujú, že umelá inteligencia časom zvýši produktivitu pracovníkov a potencionálne zväčší globálny hrubý domáci produkt o 7 percent.

Aj napriek tomu, že Dimon je veľkým podporovateľom technologických inovácií, komentáre o kratšom pracovnom týždni pravdepodobne narážali skôr na zvýšenie efektivity pracovníkov ako na možnosť umocnenia flexibility. Generálny riaditeľ najhodnotnejšej banky na svete je totiž dlhoročným odporcom práce z domu.

Dimon si myslí, že pre niektoré pracovné pozície ako kódovanie, výskum alebo pre ženy v domácnosti síce môže byť diaľková práca prospešná, no pre líderské pozície je takmer neprípustná. Banka JPMorgan Chase tak svojich zamestnancov začala lákať späť do kancelárií ako jedna z prvých spoločností v Spojených štátoch už v septembri 2020. V apríli tohto roku dokonca požiadala zamestnancov na riaditeľských pozíciách, aby chodili do práce každý deň.

„Neviem, ako môžete byť vodcom a nebyť úplne prístupný svojim ľuďom. Neverím, že môžete byť vodcom a nebyť prístupný pre svojich ľudí,“ povedal Dimon v aprílovom rozhovore pre The Economist.