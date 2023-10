Je potrebné podporiť vzdelávanie zamerané na umelú inteligenciu, vyjadril sa Káčer

Juraj Káčer. Foto: TASR

Časť pracovnej sily sa na trhu práce stáva ohrozenou. Nie je totiž schopná svojimi zručnosťami reagovať na meniacu sa situáciu na trhu práce. Táto skupina by mala mať dostatočnú a včasnú podporu. Je tiež potrebné investovať do vzdelávania v oblasti umelej inteligencie. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Juraj Káčer na konferencii pod záštitou španielskeho predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ). „V blízkej budúcnosti bude mať výrazný vplyv na štruktúru trhu práce umelá inteligencia.

Preto považujem za kľúčové investovať do vzdelávania a rozvoja zručností, ako aj podporovať vzdelávanie zamerané na umelú inteligenciu,“ uviedol Káčer. Káčer so svojimi rezortnými kolegami z členských štátov EÚ diskutovali o tom, že nástroje na zisťovanie potrieb zamestnanosti sú dôležité. Relevantní aktéri by mali mať informácie o zručnostiach a odbornej príprave, ktoré sú potrebné na zosúladenie ponuky a dopytu na trhu práce. Zároveň sa potreby na trhu práce stále menia, čo si vyžaduje prispôsobenie zručností a vzdelávania novým požiadavkám, ktoré vyplývajú aj zo zeleného a digitálneho hospodárstva.

Potrebné je brať do úvahy aj špecifické potreby zraniteľných skupín a starnúceho obyvateľstva v Európe. Na konferencii si jej účastníci vymenili osvedčené postupy krajín v problematike zamestnanosti v meniacom sa prostredí. „Súčasťou Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 je efektívnejšie prepojiť vzdelávanie a trh práce s dôrazom na očakávané zmeny v štruktúre pracovných miest, posilniť motiváciu zamestnancov, ale aj zamestnávateľov zapájať sa do vzdelávania,“ priblížil rezort práce.