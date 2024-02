Dva kľúčové výbory europarlamentu podporili konečné znenie Aktu o umelej inteligencii

Foto: pixabay.com/SuttleMedia

Dva kľúčové výbory Európskeho parlamentu v utorok podporili konečné znenie aktu o umelej inteligencii. Akt musí ešte formálne schváliť plénum Európskeho parlamentu, stane sa tak pravdepodobne na aprílovej schôdzi. Konečné formálne potvrdenie musí prísť aj od členských štátov.

Ako nedávno uviedlo belgické predsedníctvo, cieľom normy je zabezpečiť, aby bolo používanie umelej inteligencie bezpečné a v súlade so základnými právami EÚ. Akt o umelej inteligencii je podľa expertov prvým svojho druhu na svete a mohol by ovplyvniť podobné normy aj mimo Európskej únie. Norma spočíva v klasifikácii technológií podľa spôsobu využitia a zavedenia rôznych úrovní obmedzení podľa toho, aké so sebou nesú riziko. Niektoré systémy chce EÚ úplne zakázať, ďalšie nástroje ako algoritmy na rozpoznávanie tvárí by zase podliehali silnej regulácii.

„Cieľom aktu je chrániť základné práva, demokraciu, právny štát a udržateľné životné prostredie pred vysoko rizikovou umelou inteligenciou. Zároveň si kladie za cieľ podporiť inovácie a urobiť z Európy lídra v oblasti umelej inteligencie,“ uviedol vo svojom utorkovom vyhlásení Európsky parlament.

Podpredseda českej vlády Ivan Bartoš minulý týždeň v rozhovore s ČTK ocenil, že Európsky parlament do normy pridal viacero opatrení súvisiacich s ochranou ľudských práv. „Sú tam menované ďalšie použitia, ktoré sú z nášho pohľadu aj z môjho pirátskeho pohľadu nežiaduce, napríklad vyťahovanie tvárí zo záznamov CCTV kamier,“ uviedol Bartoš, ktorý výslednú normu označil za „vyvážený kompromis“.